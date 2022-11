Párizs belvárosában már egy apró lakás bérleti díja is havi ezer eurótól indul

Őszi vasárnap este Párizsban. Az Eredetből is ismerős Bir-Hakeim híd felé sétálunk a puha holdfényben, hogy onnan lássuk utoljára kivilágítva az Eiffel-tornyot a korai lámpaoltás előtt. A tér most nem hajlik meg, mint Christopher Nolan kultfilmjében, ám a tizenhatodik kerület egyik rejtett udvarában az időutazás lehetséges: a Charles Dickens tér egy félreeső sarkában a világ legöregebb borszőlőtőkéje néz ránk. Cirka négyszáz éves, úgyhogy nincs kirobbanó formában. Mellé is van kötve egy A/4-es papírlap, rajta a felirat: kérjük, lehetőleg ne gyújtsanak rá a növény mellett! Hasonló figyelmeztetések általában akkor fogalmazódnak meg, ha már volt ilyesmire példa – és hát meg kell hagyni, a gall főváros az utóbbi időben nem túl szerencsés e téren. Egyetlen apró szikra elég a tragédiához.