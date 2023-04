Brüsszel megint a rossz oldalra állt + videó

A szabad kereskedelem megteremtésével ezek az alacsony minőségű olcsó termékek könnyedén bejutottak az EU-ba és mivel Brüsszel a belépő gabona sorsát a piaci szereplőkre bízta, azok az import jelentős részét nem szállították tovább, hanem azonnal értékesítették. Az ukrán gabona elárasztotta a kelet-európai piacokat, ami egyfelől nehéz helyzetbe hozta a szigorú uniós előírások miatt jóval drágábban működő helyi termelőket, másfelől komoly egészségügyi aggályokat keltett.

Szlovákiában például egy vizsgálat az ukrán gabonát nemcsak emberi, de állati fogyasztásra is alkalmatlannak minősítette.

A kelet-európai országok hiába jelezték hónapokkal ezelőtt, hogy az intézkedés nem érte el a célját, mert a termény nem jut el a fejlődő országokba, de helyben súlyos problémákat okoz, Brüsszel nem volt hajlandó változtatni a szabályozáson.

– A történetet egészen eddig a pontig – kellő jószándékkal – egy egyszerű szabályozási hibának is tekinthettük volna, de ami azóta történt, mélyebb problémákra mutat rá. Miután a helyzet tarthatatlanná vált, az érintett országok importkorlátozást vezettek be. A tranzitot továbbra is engedélyezték, azaz a fejlődő országok ellátásának eredeti célját nem sértették meg, Brüsszel mégis kommunikációs és jogi hadjáratot indított ellenük. Az Európai Bizottság az importot korlátozó tagállamokat – köztük Lengyelországot is – ukránellenesnek minősítette és kötelezettségszegési eljárást helyezett kilátásba – ismertette a korábbi fejleményeket Hortay Olivér.

Mindezeken felül, márciusban Brüsszel előterjesztett egy olyan új tervezetet is, ami drasztikusan enyhítené a génmanipulált technológiák uniós szabályozását, sőt eltörölné a címkézési előírásokat is. Ez azt jelentené, hogy többé nem kellene feltüntetni az élelmiszereken, hogy génmódosított eljárással készültek.

Ha a tervezet elfogadnák, az Ukrajnában termelő – részben amerikai hátterű – multik az európaival megegyező minőségűként címkézhetnék termékeiket. A fogyasztók pedig még a választás lehetőségétől is elesnének.

Szerinte mostanra tehát világossá vált, hogy az ukrán gabona körüli vita nem a szolidaritásról, hanem az európai élelmiszerpiac fölötti hatalomátvételről szól és Brüsszel megint a rossz oldalra állt.

– Az importtilalom feloldása és a GMO-szabályok enyhítése ellehetetlenítené a helyi termelőket és súlyos egészségügyi kockázatokkal járna. Ezt pedig semmilyen lobbi kedvéért sem szabad megengedni – tette hozzá az üzletágvezető.