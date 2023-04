Elkezdődött a visszaszámlálás

Vészesen közeledik a számos agrártámogatást magában foglaló egységes kérelmek benyújtási időszaka. A Magyar Államkincstár várhatóan napokon belül megnyitja a benyújtási felületét, a kérelmek feltöltésére pedig május közepéig lesz lehetőségük a gazdálkodóknak. Bár az előző években is sokan kérték falugazdász segítségét az ügyintézéshez, idén minden bizonnyal a korábbiaknál is több munkájuk lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakembereinek, az új közös agrárpolitika szabályai ugyanis számos ponton változást hoztak.

A tét nem kicsi, a következő hetekben jelentős összeg sorsa dőlhet el. A közös agrárpolitika (KAP) forrásaiból mintegy 6,6 milliárd eurót tesznek ki az I. pillér agrártámogatásai.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a területalapú támogatások továbbra is garantálják a gazdálkodók biztos alapjövedelmét. Az összeg a korábbiakhoz hasonlóan alakul majd, hektáronként 147 euró körül várható. Újdonság, hogy az alaptámogatás igényléséhez a gazdálkodóknak meg kell felel­niük a feltételesség előírásrendszerének.

Az alaptámogatás bizonyos birtokméret alatt további összeggel egészül ki. Ezt a támogatási formát csak azok a gazdaságok vehetik igénybe, amelyek támogatható birtokmérete nem haladja meg az 1200 hektárt. A termelők tíz hektár alatt harmincezer forintos, 150 hektárig pedig körülbelül 15 ezer forintos hektáronkénti pluszforrásra számíthatnak.

Az Európai Unió környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseivel összhangban indul el az agro-ökológiai program, amelynek keretében a gazdák az egyes alapelemek közül választva tovább növelhetik a nekik járó támogatást, így ha jól állítják össze az „étlapjukat”, a korábbinál jóval magasabb hektáralapú támogatást tudnak összegyűjteni, mint amennyit az előző ciklus idején kaptak.

A fiatal gazdák természetesen ebben a ciklusban is számíthatnak többlettámogatásra, ahogyan a termeléshez kötött konstrukciók is elérhetők lesznek.

Annak érdekében, hogy a gazdák a lehető legfelkészültebben tudjanak belevágni az új támogatási rendszerben az egységes kérelmek benyújtására, az Agrárminisztérium és a NAK szakemberei országjárást tartanak, amelyeken tájékoztatják a gazdákat az új támogatási rendszer lényeges elemeiről, a legfontosabb változásokról, a határidőkről. Emellett zajlott a falugazdászok és szaktanácsadók felkészítése, akikhez a gazdálkodók bátran fordulhatnak segítségért. Az elmúlt hónapokban számos tájékoztató anyagot készítettek a gazdálkodóknak, az Agrárminisztérium pedig új honlapot hozott létre, amelyen minden fontos információt elérhetnek majd az érdeklődők. Az agrárkamara, hogy könnyítse falugazdászai és a gazdálkodók munkáját, egy támogatást számító kalkulátort is elindított, ami segíti a termelőket a fontos gazdasági döntések meghozatalában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)