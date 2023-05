Jó hírrel indult a hétvége a családoknak

Péntek este megjelent az a kormányrendelet, amely a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a falusi csok szabályain is változtat. Utóbbinál egy újabb községgel, a Csongrád-Csanád vármegyében található Tömörkénnyel bővül a preferált kistelepülések listája. A falusi csok esetében további, minden igénylőre vonatkozó módosítás, hogy a korszerűsítési munkálatok elvégzésére előírt határidő egy évvel meghosszabbodik, a támogatási szerződés megkötésétől számított három évről négyre nő – írja a Bank360.hu.

A csoknál és a falusi csoknál is mód lett arra, hogy a támogatott személy a határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérje a banktól a vállalt építési, korszerűsítési munkálatok vagy azok költségének megváltozása miatt a támogatási szerződés és a költségvetés módosítását, ha így is biztosítható az előírt feltételek teljesülése.

A csok esetében a vállalkozás székhelyét akár utólag is be lehet jelenteni a támogatással megszerzett ingatlanba. Így a támogatási jogviszonyt követően létrejött gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások székhelyét bejelenthetik a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásba vagy házba, ahogy arra a támogatási jogviszony létesítésével egyidejűleg jelenleg is lehetőség van. Egyszerűsödnek továbbá az előírt bentlakás feltételei is.

A csoknál adminisztrációs könnyebbséget jelent, hogy megszűnik a támogatott személy lakcímbejelentésének igazolási kötelezettsége. Eddig ezt a támogatást igénybe vevőnek a hitelező bankjánál kellett igazolnia a lakcímkártyával, amelyen már a támogatásban szereplő lakóingatlan szerepel. Ehelyett a Magyar Államkincstár ellenőrzi a lakcímlétesítés megtörténtét. Erre a jelenlegi szabályok szerint 90 nap van a csok folyósítását követően. Az automatikus ellenőrzés a módosítás utáni új igényléseknél kezdődik meg. Ezenfelül az eddigi 60 napról 90 napra hosszabbodik a vállalt gyermekek megszületésének bejelentésére vonatkozó határidő.

A módosítás bevezeti az életvitelszerű bentlakás fogalmát, és bekerültek a rendeletbe a kisajátítás miatti elidegenítés szabályai, valamint pontosították a gyermekelhelyezésre és a lakóhely létesítésére vonatkozó rendelkezéseket.

