Népszerűek az idén bevezetett családtámogatások

Idén januártól tovább emelkedett több családtámogatás összege, és számos korábbi intézkedés meghosszabbítása mellett új lehetőségekkel bővült a magyar családtámogatási rendszer – hívta fel a figyelmet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). Mint írják, a kormány bővítette a személyijövedelemadó-mentességet élvezők körét: ebben a négy- vagy többgyermekes édesanyák, valamint a 25 év alatti fiatalok mellett 2023. január 1-jétől a 30 éves korukig gyermeket vállaló édesanyák is részesülnek, és elengedik diákhitelüket is. Idéntől jelentősen nőttek a nyugdíjak, emelkedett a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelők adókedvezménye, a nyelvvizsga-támogatás összege és a babakötvény kamata is, miközben egyebek mellett továbbra is igénybe vehető a babaváró támogatás és a falusi csok – emlékeztet a KINCS.

A KINCS ezer fő megkérdezésével februárban készített országos reprezentatív kutatása szerint a magyarok alapvetően jól tájékozottak a családokat érintő új intézkedésekről: az emberek kétharmada, 64 százaléka hallott róluk. A legtájékozottabbak a nők, a gyermekesek és az idősek.

A támogatások népszerűségét mutatják az igénylési adatok is: az új intézkedések közül a 30 év alatti anyák szja-mentességének lehetőségével már több mint háromezer nő élt. Ez az érintetteknek havonta átlagosan 52 ezer forint pluszbevételt jelent, amelyet a munkajövedelemből és a családtámogatási ellátásokból is érvényesíthetnek (csed, gyed, úgynevezett diplomás gyed). A gyermekvállaláshoz kapcsolódó diákhitel-elengedésben 2018 óta már több mint tízezren részesültek, és folyamatosan érkeznek a kérelmek az idei évtől igényelhető, 30 év alatti édesanyák diákhitel-elengedésére is: január 1-je óta már több mint félszáz esetben töröltek el hitelt a Diákhitel Központ adatai szerint. A tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok januártól érvényes plusz adókedvezményét már több mint 26 ezer esetben igényelték.

A babaváró támogatást idén január 1-je óta mintegy három és félezer újabb család kérte, ezzel már több mint 210 ezer család élt a lehetőséggel annak 2019-es bevezetése óta. A falusi csokot az új igénylésekkel együtt már csaknem 36 ezer esetben, a szintén január 1-jétől meghosszabbított, generálkivitelezős lakásépítések és kész, újlakás-vásárlások után járó áfa-visszatérítést annak bevezetése óta 14 ezer esetben, a saját erős építkezések esetén járó, ötmillió forintig terjedő áfa-visszatérítést csaknem 18 ezer esetben igényelték.

Összességében megállapítható, hogy a januárban bevezetett vagy meghosszabbított családpolitikai intézkedések e rövid idő alatt is széles körben ismertté váltak, a támogatásokat igénybe vevők száma pedig fokozatosan emelkedik – mutat rá a KINCS.

