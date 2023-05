Végükhez közelednek a tavaszi szántóföldi munkák

– Jó ütemben folynak a tavaszi szántóföldi munkálatok, rövidesen végeznek a gazdák a vetéssel. A kedvező téli és tavaszi időjárásnak, valamint az utóbbi hetekben lehulló csapadéknak köszönhetően várhatóan az őszi vetésű növények jó termésátlagával számolhatnak a hazai gazdák – közölte az Agrárminisztérium a távirati irodával. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése alapján a tavaszi árpa, a magborsó, a zab és a cukorrépa vetése már befejeződött, a napraforgó-vetőmagból is kevés van már a zsákokban, míg a kukoricából a tervezett terület 97 százalékát, burgonyából pedig a 93 százalékát vetették már be. A szója vetése is jelentősen előrehaladt az előző héthez képest, és már elérte a kilencvenszázalékos készültséget – közölték.

A teljes, 2,1 millió hektáros tavaszi vetésterület lényegében megfelel a korábbi évek nagyságrendjének, a vetésterületen belül azonban eltolódás tapasztalható.

A korábbi évek átlagához képest a gazdálkodók által idénre tervezett napraforgóvetések 714 ezer hektáros területe nagyobb, a kukorica vetési szándékában jelzett 871 ezer hektárnyi vetésterülete pedig kevesebb az előző évekhez viszonyítva. A napraforgó kukoricával szembeni térnyerése mögött a piaci folyamatok és a tavalyi aszályos év miatti, átlagosnál alacsonyabb kukorica-termésátlag áll. A kisebb kultúrák közül kiemelendő a szója 67,4 ezer hektár, a cukorrépa 13 ezer hektár és a burgonya csaknem 6700 hektáros területnagysága.