A magyar gazdasági modell kulcseleme lehet a tőzsde

– A vállalatoknak a tőzsdei részvénykibocsátás a gyors forrásbevonás legfontosabb eszköze, és egyben az átláthatóság megteremtésének legjobb útja is. A magyar gazdaság fejlődésének egyik jele, hogy a tavalyi évben már 14 új magyar tulajdonú cég lépett ki a budapesti értéktőzsdére, a legkülönfélébb gazdasági területekről – hívta fel a figyelmet Varga Mihály a tárca közleménye szerint. Mint fogalmazott: a részvénykibocsátó cégek idővel kifektetőként jelenhetnek meg a világpiacon, tehát hosszú távon pénzt hoznak vissza az országba, így megerősödésük jelentősen növelheti a hazai gazdaság teljesítményét. A tárcavezető arra is kitért, hogy a bankrendszer szempontjából is előnyös a részvénykibocsátás, mivel a cégek vegyes finanszírozása a kockázatok megoszlását is eredményezi. A modern, hatékony pénzügyi infrastruktúrához ma már hozzá tartozik a részvénytársasági formában működő tőzsde. Nyugat-Európában ez már régi gyakorlat, az utóbbi időszakban pedig a közép-európai régióban is terjed ez a modell.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a többi között arról beszélt, hogy a tőzsde képes segíteni az ország és a régió felzárkózását, motorja lehet a magyar fenntartható gazdaságnak, a következő évtizedekben a gazdasági modell kulcseleme lehet.