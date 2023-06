Bővülés takarékos gazdálkodással

Hasonlóan az elmúlt évekhez, az állam működése tekintetében jövőre is nullszaldós a költségvetés, tehát a közszolgáltatások költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza. A nullaszázalékos működési hiányt ezután is úgy kell elérni, hogy a fejlesztési források biztosítottak legyenek.

Az államadósság-kezelési stratégia célkitűzése, hogy 2024-ben is megőrizze az elmúlt években elért stabil finanszírozási helyzetet, amelynek keretében változatlanul négy fő cél érvényesül. Egyrészről az államadósság GDP-hez viszonyított arányának fokozatos csökkentése, másodsorban a devizaadósság részarányának harminc százalék alatt tartása a teljes adósságon belül. Harmadsorban a lakosság részvétele az államadósság finanszírozásában és végül az államadósság futamidejének növelése. E stratégiával a hiány és a lejáró adósság finanszírozása döntően forintkibocsátásokkal történik, kisebb részben szerepet kap a devizafinanszírozás is. A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását nagymértékben piaci és lakossági állampapír-kibocsátások biztosítják a tervek szerint. Az elmúlt években végrehajtott sikeres futamidő-hosszabbítási műveletekkel 2024-ben is alacsony a lejáró forintkötvény-mennyiség, azaz ebből a szempontból csökkentek az adósság újrafinanszírozásával kapcsolatos kockázatok. A lakossági állampapír-állomány jelentős hányadát a Prémium Magyar Állampapír képezi, továbbá növekvő arányt képvisel a szintén változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír is.

A költségvetési törvényjavaslat megjegyzi: a közvetlenül a lakosságnak értékesített állampapírok növelik a belföldi befektetői bázist, és megbízható finanszírozást jelentenek az államnak.

– Az elmúlt évtized munkájának köszönhetően a magyar gazdaság alapjai stabilak, így idén is elkerülhetjük a recessziót, jövőre pedig visszatérhetünk a négy százalék körüli növekedési pályára. A kormány elkötelezett a fegyelmezett gazdálkodás és az egyensúlyi mutatók javítása mellett, jövőre 2,9 százalékra csökkentjük a költségvetési hiányt, és 66,7 százalékra az államadósság arányát. Utóbbi tíz százalékponttal kedvezőbb az uniós átlagnál – nyilatkozta a minap Varga Mihály pénzügyminiszter.