Olcsóbb, mint a marhahús, mégis keveset eszünk belőle

Gasztronómiai kaland a fogyasztóknak, forgalomnövekedési lehetőség az éttermeknek és a vadgazdálkodóknak – ezeket kínálja a több tucat étterem csatlakozásával majdnem karácsonyig tartó vadhúskampány. A hazai vadhúsfogyasztás a vadgazdálkodás kiváló adottságai ellenére is mélyponton van.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 5:50
Fotó: MOIRENC CAMILLE Forrás: hemis.fr
Ezen a héten kezdődött és egészen december 21-éig tart a már harmadik alkalommal meghirdetett „#vadateszem” kampány, amely vadhúsfogyasztást, és az éttermek vadhúsforgalmát hivatott élénkíteni. A kampányhoz csatlakozó éttermek különleges vadételekkel várják a vendégeket. A kampányt szervezők – az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, a Dél-Alföldi Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület, a Miskolc és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a vendeglatosmunkak.hu szakmai portál és a Nimród vadászújság – képviselői kiemelik, hogy a vadhús egyéb előnyei mellett most azért is lehet vonzó, mert ára jelenleg alacsonyabb, mint a marhahúsé. Persze így sem olcsó: lapunk gyűjtése szerint például egy kilóra vetítve a csont nélküli őzcomb 8300, a szarvascomb 6100, a szarvas-apróhús 4700, a vaddisznó-apróhús pedig 4600 forint körüli, de egy tisztított fácán kilós ára is 5000 forint körül kezdődik.

PRODUCTION - 12 January 2023, Thuringia, Erfurt: A frozen leg of venison is available at the "Wildgut" game store at Forsthaus Willrode near Erfurt. The game store at the Erfurt-Willrode forestry office sells specialties made from game meat. Photo: Martin Schutt/dpa (Photo by MARTIN SCHUTT / dpa Picture-Alliance via AFP), vadhús
Ma már kis kiszerelésben is kapható a boltokban vadhús / Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

A fogyasztók számára ugyanakkor vonzó lehet a vadhúsban, hogy tápanyagokban dús, egészséges és fenntartható forrásból származik. Ráadásul

Magyarországon gazdag a vadállomány, így a vadhús elérhetősége kiváló, a fogyasztás azonban jóval alatta marad az uniós átlagnak. 

Míg ugyanis az EU-ban a becslések szerint 1-2 kilogramm/év az egy főre jutó vadhús-fogyasztás, addig Magyarországon legfeljebb körülbelül 30 deka lehet. Az ilyen kampányok azonban mozdíthatnak ezen. A sertéshús fogyasztásának – az agrártárca és az ágazati szakmai szervezet által támogatott – ösztönzése ugyanis például 2012 és 2022 között fejenként évi tíz kilogrammal növelte a fogyasztást, a készítményekkel együtt 33 kilóra. Ez a kampány már a harmadik a sorban, és míg az első évben mintegy negyven hotel és étterem vett fel vadételt az étlapjára, addig idén már az indulás előtt több mint hatvanan csatlakoztak. A fogyasztók egyébként a hivatalos weboldalán tájékozódhatnak a részt vevő vendéglátó helyekről.

A vadhús kiszerelése változott

A kampány időzítését Csókay Ákos, az MKIK főtitkára azzal magyarázta, hogy a libafogyasztást „megdobó” novemberi Márton-nap és a karácsony között megélénkül az éttermek és az üzletek forgalma, így ebben az időszakban nagyon fontos, hogy a fogyasztók a vendéglátásban és a boltokban egyaránt találkozzanak a magyar vadhússal. Az MKIK ezért kiskereskedelmi és vendéglátói oldalról karolta fel a kezdeményezést. Kiemelte, hogy 

az elmúlt években a fogyasztók számára is sokkal komfortosabb lett a vadhús beszerzése, hiszen régebben csak fagyasztott tömbökben lehetett vadhúst vásárolni a kiskereskedelemben, ma már könnyű jó minőségű, vákuumfóliázott termékekre bukkanni.

Magyarországon a vadhús-fogyasztásnak rendkívül stabil alapjai lehetnek: a hazai vadgazdálkodásról rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint a 2023/24-es vadgazdálkodási évben 

  • 343 ezer nagyvadat, 
  • összesen 562 ezer mezei nyulat és fácánt hasznosítottak. 

A bírálatra került trófeák száma pedig közelítette a 73 ezret. A hazai vadgazdálkodás pénzügyi mérlege pozitív volt, 3,7 milliárd forintos eredménnyel zárt. A szakértők szerint az ágazat fenntartható módon gazdálkodik a vadászható állománnyal, ellenőrzési rendszere szigorú, a vadállomány pedig kiváló minőségű, ezek alapján pedig a vadhús fogyasztásában is bőven van még tartalék ahhoz, hogy a jövőben még értékesebb fehérjeforrássá váljon.

