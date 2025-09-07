Egyre több vadhúst exportál hazánk

Az értékesített és saját felhasználásra szánt hazai vadhús mennyisége 13 ezer tonna volt a 2024/25. évi aktuális bevételi adatok szerint, ebből a nagyvad mennyisége 12,2 ezer, az apróvadé mintegy 800 tonnát tett ki – mondta az agrárminiszter szombaton a Fejér vármegyei Soponyán, a 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon.

Nagy István közölte, a magyar vadgazdálkodási ágazat teljes, negyvenmilliárd forintos árbevételéből a vadhús nyolcmilliárd forinttal részesedett. Megjegyezte, hogy tíz évvel ezelőtt a lőtt vad értékesítéséből származó bevétel még csak hárommilliárd forint volt.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az elejtett vadból éves szinten nagy mennyiségű árualap keletkezik, amelynek 20 százalékát belföldön értékesítik, nagyobb részét, mintegy tízezer tonnát – alapanyagként vagy feldolgozott termékként – külföldi, elsősorban német, osztrák és olasz piacokon adják el.

A vadhús kiváló beltartalmi értékekkel rendelkezik, magas tápértékű fehérjéket és értékes vitaminokat, ásványi sókat tartalmaz, ugyanakkor mentes az antibiotikumoktól, a gyógyszerektől, a hormonkezelések maradékanyagától, és kitűnően illeszkedik a modern, egészség- és környezettudatos táplálkozásba – hívta fel a figyelmet Nagy István, jelezve: a magyar vadhúsfogyasztás éves átlaga fejenként 0,1-0,3 kilogramm, és a fogyasztási szokásokat illetően a vaddisznó kiemelkedő népszerűségnek örvend, amelyet az őz, a fácán, a vadnyúl, a szarvashúsok és a vadkacsa követ.

A miniszter kiemelte, hogy a vadállomány szabályozása messze túlmutat a vadászaton, mert egyben odafigyelés a vad természetes élőhelyére, a fenntarthatóságra. Úgy vélte, a vadállomány megőrzésének másik fontos pillére az erdőgazdálkodás, hiszen a vadnak megfelelő élőhelyet kell biztosítani.

Nagy István jelezte, hogy az Agrárminisztérium legújabb pályázata éppen az erdők hosszú távú minőségi megújulását és megóvását támogatja. A tízmilliárd forint keretösszeggel megjelent támogatás célja, hogy segítse a hazai erdők alkalmazkodását a klímaváltozáshoz. Hozzátette: a támogatási kérelmek már benyújthatók, a pályázati lehetőség szeptember végéig áll nyitva.