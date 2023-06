Mutatjuk, hogy melyik a világ legdrágább városa

Az ECA International adatszolgáltató és tanácsadó cég legfrissebb, Megélhetési költségek című kutatása 120 ország 207 települését rangsorolta az ott tartózkodó külföldiek által leggyakrabban vásárolt napi termékek és szolgáltatások kosara alapján. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálták többek között az élelmiszerek, a közüzemi szolgáltatások, a tömegközlekedés, az autózás, a vendéglátás, a háztartási, a ruházati és az elektromos cikkek árát. A kutatás egyben az anyacégek vezetőinek is segítséget nyújt: pontosan meg tudják határozni, hogy külföldi alkalmazottaik milyen költségekkel szembesülnek – ismertette a Világgazdaság.

A kutatás alapján New York megelőzte Hongkongot a legdrágább városok között, amivel a lista élére tört. Az ázsiai város négy év után vesztette el ezt a pozícióját, ám Ázsiában továbbra is listavezető.

Az európai városok vegyesen teljesítettek. Az euróövezet városainak 61 százaléka, míg a tágabban vett európai városok 54 százaléka előrébb került a megélhetési költségek rangsorában, azaz drágult. Franciaország a kivételek közé tartozik, mivel a vizsgált francia városok mindegyikében valamivel alacsonyabb volt az infláció, mint sok más, eurót használó helyen.

Nem úgy a norvég és a svéd települések, amik átlagosan tíz helyet zuhantak a gyengébben teljesítő devizák miatt. London kivételével az Egyesült Királyság összes vizsgált városa is hátrébb került a globális rangsorban, annak ellenére, hogy a megélhetési költségek helyben is érezhető válságot okoznak. Genf továbbra is a legdrágább hely Európában és a harmadik legdrágább a világon a külföldiek számára.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2023/06/new-york-a-legdragabb-varos-hongkongot-taszitotta-le-az-elso-helyrol

