Jó helyen vannak az ebek a Pest vármegyei kutyapanziókban

Megnyugtató eredmények születtek a Pest vármegyei kutyapanziók ellenőrzésénél – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a távirati irodával.

A hatósági ellenőrök a Szupermenta programban ezúttal 12 budapesti és Pest vármegyei kutyapanziót ellenőriztek. Az állatok jóllétét kedvezőtlenül befolyásoló, azonnali hatósági intézkedést indokló problémát nem találtak, de dokumentációs és egyéb hiányosságok akadtak.

Két létesítményről kiderült, hogy a hivatalos nyilvántartásban nem szerepelnek panzióként, ezért ezeket a szakemberek kizárták az értékelésből. Az ellenőrök mindkét létesítmény vezetőjét felszólították, hogy amennyiben kutyapanziós tevékenységet szeretnének végezni a jövőben, pótolják a hatóságnál a nyilvántartásban való rögzítést. Bár a Szupermenta tesztben így nem vehettek részt, mostanra mindkét intézmény megtette a szükséges bejelentést – ismertette a Nébih.

A tájékoztatás szerint a hivatal a panziókat értékelte is, négy budapesti kutyapanzió kapott kiválóan megfelelt minősítést: a CityPets kutyapanzió, a Doggy DeLuxe kutyapanzió, az Édenkert kutyapanzió és a Hotel Vau kutyapanzió.

A közleményben kitértek arra is, hogy jogszabály írja elő a kutyapanzióknak, milyen, az állatok egészségére és jóllétére nézve megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk. A szakemberek figyelemmel kísérték többek között a szökésbiztos elhelyezés megvalósulását, a boxok és kennelek biztonságosságát, továbbá arról is megbizonyosodtak, hogy a megbetegedett, sérült állatok elkülönítésére van-e lehetőség. Ezeknek az előírásoknak is megfelelt minden kutyapanzió. Több helyen találtak azonban kisebb hiányosságokat. Kifogásolták például a fertőtlenítés eszközeit és módjait, valamint a rosszul fertőtleníthető padozatot. Az oltási kiskönyvek vagy kisállatútlevelek helyszínen tartásával, valamint az érvényes veszettség elleni oltások meglétével is akadtak problémák. Az érintetteknek a jövőben változtatniuk kell az oltások és az oltási kiskönyvek ellenőrzésének gyakorlatán, továbbá a feltárt hibákat a megadott határidőn belül javítaniuk kell – tudatta a Nébih.

Borítókép: Egy tucat kutyapanziót ellenőrzött a Nébih (Fotó: Új Néplap/Mészáros János)