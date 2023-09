Győrffy Balázs beszélt arról is, hogy első lépésként nyílt levelet fogalmaznak meg Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

– A gazdák nagyon elkeseredettek, de egyben elszántak is, hiszen az életükről, a jövőjükről van szó, az eddigi teljesítményük elértéktelenedése fenyegeti őket. Úgy is fogalmazhatnék: a számukra kedvezőtlen bizottsági reakció esetén nyitottak arra, hogy az európai joggal nem feltétlenül kompatibilis megoldásokhoz folyamodjanak. Ilyet több ízben láttunk már Nyugat-Európában is, például amikor a francia gazdák akadályozták a spanyol zöldségek és gyümölcsök behozatalát – ismertette az elnök.

A teljes interjú itt olvasható:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: SZON)