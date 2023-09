Brüsszel az Ukrajnában működő multik mellé állt + videó

– Brüsszel feloldotta az ukrán gabonaimport tilalmát, de Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellenállnak: továbbra is fenntartják a korlátozást. A bizottság fenyegetőzik, Ukrajna pedig perel – foglalta össze az elmúlt napok eseményeit Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben a részletekre is felhívta a figyelmet.

– Az ukrán gabona körüli vita egyre abszurdabbá válik. A történet azzal kezdődött, hogy a háború miatt Ukrajna nem tudta eljuttatni termékeit az afrikai vevőknek, ezért Brüsszel feloldotta az uniós behozatali korlátozásokat, hogy a gabona az Európai Unión keresztül juthasson el a célországokba. A valóságban azonban nem ez történt: az ukrán gabona elárasztotta Közép-Európát, és lehetetlen helyzetbe hozta a helyi termelőket – emlékeztetett Hortay Olivér.

Az üzletágvezető jelezte: Ukrajnában – elsősorban amerikai hátterű – multinacionális vállalatok, koncentráltan, az európainál lazább élelmiszer-biztonsági szabályozás mellett, dömpingáron termelnek.

Ezért is volt szükség az eredeti korlátozásokra és ezért okozott problémát, amikor a háború kirobbanását követően azokat Brüsszel feloldotta.

Fél éve az érintett tagállamok a helyzetre méltányos választ adtak: az import korlátozásával úgy védték meg saját termelőiket, hogy közben az átmenő forgalmat – azaz az eredeti célok teljesülését – nem akadályozták. A lépés szükségességét végül Brüsszel is elismerte, és a tilalmat központosította. Úgy tűnt, a probléma megoldódott. Aztán elérkezett a szeptember, és az Európai Bizottság jelezte, hogy a korábbi veszélyek elhárultak, ezért a korlátozást nem fogják meghosszabbítani. Csakhogy a valóságban semmi sem változott: Ukrajnában továbbra is multik termelnek, laza környezetvédelmi szabályozás mellett, dömpingáron. A korlátok feloldásának tehát pontosan az lenne a következménye, mint ami korábban volt. Ezt Magyarország, Lengyelország és Szlovákia is világosan látta, ezért visszatértek az eredeti megoldáshoz, és a központi enyhítésre tagállami korlátozással reagáltak. Az átmenő forgalom továbbra is zavartalan, Brüsszel mégis újra politikai nyomásgyakorlásba kezdett, Ukrajna pedig jelezte: be fogja perelni az érintett országokat.