Amikor egy ötletből történet születik – Az MFB a vállalkozói út biztos társa

Egy sikeres vállalkozás mindig egyetlen gondolattal kezdődik. Egy felismeréssel, amely először talán csak jegyzetként kerül fel egy lap szélére, mégis benne rejlik egy új jövő ígérete – legyen szó új, hiányt betöltő termékekről, családokat eltartó munkahelyekről, közösségeket formáló fejlesztésekről. Ezekből a pillanatokból születnek meg azok a történetek, amelyek túlmutatnak a vállalkozások keretein és végül teljes iparágakat mozdítanak előre. A Magyar Fejlesztési Bank évtizedek óta ezen történeteknek emberközeli és értékalapú partnereként szolgál.

2025. 12. 07.
Az MFB küldetése mindig is túlmutatott az egyszerű pénzügyi szolgáltatásokon. A Magyar Fejlesztési Bank nem pusztán forrásokat biztosít, hanem olyan stabil és inspiráló lehetőségeket teremt, ahol a vállalkozói bátorság kibontakozhat. Az ország fejlődésének biztosítéka, hogy a forradalmi ötletek nem vesznek el, hanem megfelelő támogatással valódi vállalkozássá érnek. 

A közös út eredménye – a mérhető számok mellett – a munkavállalók, közösségek és családok életében is kézzelfoghatóvá válik.

A bank évtizedes tapasztalata és a mögötte álló szakmai tudás teszi lehetővé, hogy az MFB ott is megoldást nyújtson, ahol a piac határai véget érnek. Legyen szó technológiai megújulásról, energetikai korszerűsítésről vagy a digitalizáció felgyorsításáról, az MFB célja minden esetben ugyanaz: biztos és kiszámítható hátteret adni a hazai vállalkozói közösségnek. Ezt a szellemiséget erősítik azok a programok is – mint a Nemzeti Bajnokok Program, a KKV Technológia Plusz vagy a DIMOP –, amelyek az elmúlt időszakban vállalkozások százait segítették hozzá a fejlődéshez. Ezek nemcsak finanszírozási konstrukciók, hanem partneri gesztusok is: hit a vállalkozókban és a bennük rejlő jövőben.

Az MFB szakmai elkötelezettsége nemzetközileg is elismert: a bankot az International Banker Awards 2025 a régió legjobb fejlesztési bankjának választotta. Ez az elismerés nemcsak a szaktudásnak, de annak a következetes értékrendnek is szól, amely a fenntarthatóságot, az innovációt és az átláthatóságot helyezi középpontba.

Miközben a bank a jelen kihívásaira reagál, hosszú távon is gondolkodik. 2030-ig szóló stratégiájának célja, hogy az MFB a következő években is anticiklikus, stabil és kiszámítható pénzügyi hátteret biztosítson mindazoknak, akik mernek új utakat nyitni.

A vállalkozóknak pedig továbbra is szükségük van olyan partnerre, aki felismeri az értéket már a megszületett ötletben, de végig ott marad akkor is, amíg a gondolatból végül egy teljes történet nem válik. Ezért dolgozik nap mint nap a Magyar Fejlesztési Bank.

