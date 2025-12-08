ÚjpestBodor BoldizsárZTE FC

„Ez van” – magyar edzőjét is végveszélybe sodorta az Újpest, amely éppen a vonal fölött van

Ismét vereséget szenvedett az Újpest labdarúgócsapata, ezúttal ráadásul hazai pályán kapott ki 2-0-ra a ZTE-től. A csapattal nagyszerűen rajtoló megbízott edző, Bodor Boldizsár helyzete máris ingataggá vált. Ha a lila-fehérek az évből még hátra lévő két bajnokijukat nem nyerik meg, az újpesti vezetők jó eséllyel új edző után néznek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 7:47
A ZTE lefocizta az Újpestet
A ZTE lefocizta az Újpestet (Fotó: Dömötör Csaba)
Az első félidőben meddő mezőnyfölény, amihez a második félidőben két gól társult, csak éppen nem rúgott, hanem kapott formában. A Bodor Boldizsár vezette Újpestnek a ZTE ellen egyetlen kaput eltaláló lövése volt, az ifjú zalaegerszegi csapat a második félidőben két tökéletes kontrával büntette meg a hazaiak kínlódását és nyert 2-0-ra.

Krznar menesztése után Bodor Boldizsár vette át az Újpest FC irányítását, a jó bemutatkozás után a ZTE ellen már a második vereséget szenvedték el vele a lila-fehérek
Krznar menesztése után Bodor Boldizsár vette át az Újpest FC irányítását, a jó bemutatkozás után a ZTE ellen már a második vereséget szenvedték el vele a lila-fehérek (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Jó bemutatkozás után Bodor Boldizsárral sem megy az Újpestnek

Damir Krznar menesztése után Bodor Boldizsár nagyszerűen, a Pakson aratott 3-1-es győzelemmel mutatkozott be megbízott edzőként az Újpest élén, méghozzá úgy, hogy az addig mellőzött magyar játékosoknak adott lehetőséget. Azt a sikert két újabb vereség követte, előbb Kisvárdán (3-0), majd most hazai pályán a ZTE ellen.

– Nem egyszerű pozitívumot találni a támadójátékunkban. Hibák csúsztak. A második félidőbe lezárták a széleket, lassan járattuk a labdát, nem voltak meg a súlypontáthelyezések. Ezt át kell venni a srácokkal, mert nem lehet mindig csak kontrázni és az üres területekbe berúgni a labdákat – Bodor Boldizsár leverten, de higgadtan így értékelt, majd kérdésre rezignáltan hozzátette: 

Az előre játékon mindenképpen javítani kell. Ha hátul mindig gólt kapsz, akkor nehéz. A védekezést is rendbe kell tenni, kicsit foghíjasak vagyunk, de ez van. A támadójáték mindenképpen javításra szorul.

Két meccs: hat pont kellene az edzőért

Még két fordulót rendeznek 2025-ben az NB I-ben. Az Újpestnek elméletileg két nyerhető meccse van hátra:

  • előbb a zsinórban három vereséget szenvedett MTK vendégeként
  • majd odahaza az újonc, sereghajtó Kazincbarcika ellen.

Újpesten mindenki úgy gondolja, muszáj megnyerni mindkét meccset. Nemcsak azért, mert a csapat majdnem visszacsúszott a kiesőzónába, jelenleg a tizedik, hanem Bodor Boldizsárért is: ha nem lesz meg a hat pont, a vezetők aligha véglegesítik a szerződését.

Négyből négy, szárnyal a ZTE

Illetlenség megfeledkezni a ZTE-ről, amely zsinórban úgy nyert négy mérkőzést, hogy még gólt sem kapott! Nuno Campos csapata feljött a hetedik helyre, s már nem fenyegeti a kiesés.

– Hosszú út áll még előttünk: ma nyertünk, de ez messze nem minden. Még többet kell tennünk a jövőben és meg kell őriznünk az ambíciót – mondta szerényen a portugál tréner.

NB I, 16. forduló

Szombat:

Vasárnap:

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

