„Ez van” – magyar edzőjét is végveszélybe sodorta az Újpest, amely éppen a vonal fölött van

Az első félidőben meddő mezőnyfölény, amihez a második félidőben két gól társult, csak éppen nem rúgott, hanem kapott formában. A Bodor Boldizsár vezette Újpestnek a ZTE ellen egyetlen kaput eltaláló lövése volt, az ifjú zalaegerszegi csapat a második félidőben két tökéletes kontrával büntette meg a hazaiak kínlódását és nyert 2-0-ra.

Krznar menesztése után Bodor Boldizsár vette át az Újpest FC irányítását, a jó bemutatkozás után a ZTE ellen már a második vereséget szenvedték el vele a lila-fehérek (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Jó bemutatkozás után Bodor Boldizsárral sem megy az Újpestnek

Damir Krznar menesztése után Bodor Boldizsár nagyszerűen, a Pakson aratott 3-1-es győzelemmel mutatkozott be megbízott edzőként az Újpest élén, méghozzá úgy, hogy az addig mellőzött magyar játékosoknak adott lehetőséget. Azt a sikert két újabb vereség követte, előbb Kisvárdán (3-0), majd most hazai pályán a ZTE ellen.

– Nem egyszerű pozitívumot találni a támadójátékunkban. Hibák csúsztak. A második félidőbe lezárták a széleket, lassan járattuk a labdát, nem voltak meg a súlypontáthelyezések. Ezt át kell venni a srácokkal, mert nem lehet mindig csak kontrázni és az üres területekbe berúgni a labdákat – Bodor Boldizsár leverten, de higgadtan így értékelt, majd kérdésre rezignáltan hozzátette:

Az előre játékon mindenképpen javítani kell. Ha hátul mindig gólt kapsz, akkor nehéz. A védekezést is rendbe kell tenni, kicsit foghíjasak vagyunk, de ez van. A támadójáték mindenképpen javításra szorul.

Két meccs: hat pont kellene az edzőért

Még két fordulót rendeznek 2025-ben az NB I-ben. Az Újpestnek elméletileg két nyerhető meccse van hátra:

előbb a zsinórban három vereséget szenvedett MTK vendégeként

majd odahaza az újonc, sereghajtó Kazincbarcika ellen.

Újpesten mindenki úgy gondolja, muszáj megnyerni mindkét meccset. Nemcsak azért, mert a csapat majdnem visszacsúszott a kiesőzónába, jelenleg a tizedik, hanem Bodor Boldizsárért is: ha nem lesz meg a hat pont, a vezetők aligha véglegesítik a szerződését.

Négyből négy, szárnyal a ZTE

Illetlenség megfeledkezni a ZTE-ről, amely zsinórban úgy nyert négy mérkőzést, hogy még gólt sem kapott! Nuno Campos csapata feljött a hetedik helyre, s már nem fenyegeti a kiesés.