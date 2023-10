A szakma és a közönség is kiemelkedőnek tartotta a 81. OMÉK-ot (x)

Székely termékek, Téli Parázs és Spájz szörp – a kézműves élelmiszereké volt a főszerep

Az október 23-ai hosszú hétvégén az időjárás is kegyes volt, bár időnként szemerkélt az eső, de alapvetően napsütéses meleg fogadta azokat, akik hétvégi kikapcsolódásnak az OMÉK-ot választották. A háromnapos eseményen a Kárpát-medence valamennyi régiójából érkeztek kis- és őstermelők, hogy kézműves portékáikat kínálják.

A látogatók olyan különlegességekkel találkozhattak, mint a nyírparasznyai Filep házaspár Téli Parázs névre keresztelt sütőtök fajtája, amelyet a széles körben ismert nagydobosiból nemesítettek, s amely ma már védjegyoltalom alatt áll és ízgaranciával kerül forgalomba. Ott volt az OMÉK-on a ma már tizenhatféle ízvilággal forgalomba kerülő keszthelyi székhelyű Spájz szörp, amely kis családi vállalkozásból fejlődött országosan ismert márkává. A magyar termelők mellett a határon túlról is szép számmal érkeztek kiállítók, így a Muravidék, Drávaszög, Vajdaság, Erdély, Partium, Kárpátalja, Felvidék különleges ízvilágú, helyi termékeit is megkóstolhatták a látogatók. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének szervezésében a Székely termék védjeggyel rendelkező termelők is kiállították portékájukat. A térségben a kiváló tejtermékek, mézek, erdei gyümölcsök egyre inkább nagy hozzáadott értékkel kerülhetnek piacra, amihez most már a három magyar lakta megye (Hargita, Kovászna, Maros) összefogásával létrehozott Székely termék védjegy is hozzájárul. Több mint harmincféle termékkel érkezett Vajdaság is a kiállításra, többek között fokhagymát, pirospaprikát és jóféle pálinkákat kínáltak a látogatóknak, de bemutatták a cirokseprű-készítés folyamatát is. A vásár partnerországa Szerbia volt, ők többek között mézeket, nemzeti italukat, a rakíját, valamint borokat és gyümölcsleveket ajánlottak az érdeklődők figyelmébe.

A közel 200 kistermelő és mintegy száz élelmiszeripari vállalkozás mellett az OMÉK számos családi programot kínált. A színpadon folyamatosan váltották egymást népszerű együttesek, a legkisebbek többek között az Alma együttes, Gryllus Vilmos, az Iszkiri, vagy Farkasházi Réka és a Tintanyúl formáció zenéjére rophatták. Nagy sikere volt a ládavasútnak, a népi játszótérnek és az arcfestésnek is. Nagy népszerűségnek örvendett OMÉK Oszkár, a vásár kabalafigurája, aki időnként tánccal csalt mosolyt a látogatók arcára.

Borbás Marcsi és McMenemy Márk a kertészkedést népszerűsítette

Borbás Marcsi a hétvége mindkét napján gyerekeknek tartott fergeteges hangulatú kertészkedős foglalkozást, a felállított magaságyásokba fűszernövényeket ültettek. A gyerekek haza is vihettek magukkal kis tasakokban virághagymát és magokat. Marcsi természetesen nem volt hűtlen a gasztronómiához az OMÉK alatt, hiszen főzőshow-val is készült a felnőtteknek.

McMenemy Márk, a Kert tv műsorvezetője előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyipari technológiák oly mértékben erodálják a földet, hogy a terményekben ma már jóval kevesebb a mikroelem- és vitamintartalom, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Napjaink kihívása szerinte az, hogy ezt a talajromlást minden lehetséges módszerrel megállítsuk.

A kevesebb több – kiváló hangulatban zajlott az OMÉK

A vásárt szervező Agrármarketing Centrum ügyvezetője, Ondré Péter az ötvenezres látogatószámot nagy eredménynek tartja, tekintve, hogy a korábban ötnapos rendezvény ezúttal három nap alatt valósult meg. – Kisebb, de koncentráltabb programot szerveztünk idén, figyelembe véve, hogy elsősorban a családi programokra akartunk fókuszálni, amelyeknek jellemző időszaka a hétvége. Természetesen a szakmai hozadéka is fontos volt számunkra, így örömmel mutattuk meg élelmiszeriparunk legjavát. Ne feledjük, a magyar élelmiszeripar nem csak az ország egészét tudja ellátni kiváló minőségű termékekkel, de bőven jut exportra is – ismertette az ügyvezető.

Magyarország legnagyobb élelmiszer exportfejlesztési találkozója zajlott az OMÉK-on

Új exportpiaci kapcsolatok szerzésére is lehetőségük volt az OMÉK-on a cégeknek, hiszen az Agrármarketing Centrum szervezésében Magyarország legnagyobb ilyen jellegű eseménye valósult meg. A Hungarian Food Summit néven futó élelmiszer exportfejlesztési üzletember találkozó során 22 ország 124 beszerzője látogatott a fórumra, ahol 46 magyar cég képviselőjével tárgyalhattak. Az esemény házigazdája, az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese, Giczi Gergely óriási eredménynek értékelte a programot. – Az üzletember találkozón csaknem ezer B2B, azaz Business to Business tárgyalás valósult meg, amely egyedülálló teljesítmény. Az ilyen események általában a kapcsolatfelvételről szólnak, de nagy örömmel mondhatom, hogy már a helyszínen konkrét üzletkötés is történt – értékelte a találkozót Giczi Gergely. A szakember hozzátette: a nagy számú pozitív visszajelzés alapján úgy vélik, akár évente is helye lehet az üzleti esemény megtartásának.