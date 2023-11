A gazdasági mellett társadalmi hatásai is vannak a hazai rendezésű nagyszabású sporteseményeknek

A 2023-as atlétikai világbajnokság, a 2017-es és 2022-es vizes világbajnokság, az Európa 11 városában, közöttük Budapesten rendezett 2021-es (2020-as) labdarúgó Európa-bajnokság, a 2022-es Giro d’Italia első három szakasza, az idén 2032-ig meghosszabbított Forma–1-es magyar nagydíj csak néhány azok közül a nagy nemzetközi sportesemények közül, amelyeknek Magyarország volt a házigazdája az elmúlt években – emlékeztet tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató alapítvány, az elemzésben a sportesemények gazdasági, társadalmi, turisztikai hatását vizsgálta.

A Duna Aréna esetében már a tervezéskor szempont volt, hogy több sportágban és hosszú távon hasznosítható legyen. Fotó: Hegedüs Róbert

A sport szorosan kapcsolódik az identitáshoz, közöttük a nemzethez, a társadalmi csoportokhoz, ugyanakkor az ideológiákhoz való kötődés is kiemelt része, emiatt mélyen beágyazott a társadalmi folyamatokba, a gazdasági vetületek széles tárházát vonultatja fel. A kedvező gazdasági hatásokhoz – jegyzi meg a tanulmány – elengedhetetlen a jó szervezés is. A mega-sportesemények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendező ország és város ismertsége növekedjen, Barcelona, Sydney vagy Peking esetében ez így volt, és a magyar főváros népszerűségének is jót tettek a kiemelt sportesemények.

A turisztikai mellett a másik jelentős előny a hosszú távú befektetés: ezek az alkalmak fejlesztik az infrastruktúrát és a közlekedést, olyan városrészek infrastruktúrája fejlődött, amelyek korábban elmaradottabbak voltak vagy rozsdaövezetnek számítottak. A többéves tervezés és beruházás elősegíti a munkahelyteremtést és újjáélesztheti a válságban lévő városokat

Az a tény, hogy a nagy sportesemények lelkesedést és izgalmat váltanak ki, tartós előnyökkel jár a nemzet egészségére nézve, valamint emelheti a nemzeti büszkeséget és a lelkesedés nyomán az elégedettséget, amelynek a következő időszak gazdasági produktivitására szintén pozitív hatása lehet.

A rövid távú pozitív hatások közé tartozik, hogy a rendezvény időszakában megugrik a látogatók, a sportolók száma, a rendező ország megjelenése a médiában. A látogatók kiadásai hozzájárulnak a helyi gazdaság növekedéséhez.

Lényegében olyan, mintha a rendező ország szolgáltatásokat és termékeket exportálna. Továbbá megnő a helyi valuta iránti kereslet, ami hozzájárulhat az árfolyam erősödéséhez. A turizmus fellendülése mellett jelentős országmarketing-értéke is van a nagy nemzetközi sportrendezvényeknek.

A pozitív hatások mellett kezelni kell a kockázatokat is – mutat rá a tanulmány. Számos sportesemény megrendezése rendkívül nagy költségekkel és beruházásokkal járt, és az ennek során épített sportlétesítmények kihasználatlanok maradnak. Magyarországon azonban a megrendezett sportesemények között számos pozitív példa található arra, hogy a létesítmények kihasználtsága minden várakozáson felüli. Ennek egyik zászlóshajója a Duna Aréna, amelynek már a tervezésekor alapvető célként fogalmazták meg, hogy a végleges épület önmagában is ki tudja szolgálni a Magyar Úszó-, Vízilabda-, Szinkronúszó- és Műugró Szövetség igényeit.

További negatívumként szokták felsorolni a nagy sportrendezvények kapcsán, hogy hátrányba hozza a helyi vállalkozásokat a beszállítók kiválasztásánál. A 2023-as atlétika vb szervezése során kiemelt szempont volt a magyar kis- és középvállalkozások bevonása. E tényező szintén gazdaságösztönző, egyben a foglalkoztatás bővítését segíti elő. A világversenyek negatív hatásainak kiküszöbölésében nagyban segíthet az a rutin, amelyre az utóbbi évek világversenyeinek megrendezése során szert tett Magyarország.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)