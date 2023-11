Beszállítói fórumot tartanak Debrecenben a kkv-k és nagyvállalatok együttműködésével

Nem véletlenül segíti a debreceni városvezetés a kis- és középvállalkozásokat, hiszen a város dolgozó népességének a kétharmadát ők foglalkoztatják. Sok intézkedést tettek már ennek az érdekében, például külön területet adtak nekik a déli ipari parkban, hogy fizikailag is közelebb kerüljenek a parkba települt nagyvállalatokhoz. Ez magában hordozza a lehetőséget: beszállítóivá válhassanak a nagyoknak, ezzel tartósan megalapozva jövőjüket.

Ezt a célt szolgálja az is, hogy a város és a debreceni gazdaságfejlesztési központ beszállítói fórumot szervez a kkv-k és a nagyvállalatok számára. Amint az erről szóló közleményben olvasható: Kiemelt cél és egyben fontos feladat, hogy támogassa s elősegítse a városban működő vállalkozások közötti piaci kapcsolatok, együttműködések erősítését annak érdekében, hogy minél több helyi kis- és középvállalkozás sikeresen tudjon csatlakozni a vállalatok termelési és szolgáltatási értékláncába, minél többen váljanak beszállítóvá az elektromobilitás, az ipar és az üzleti szolgáltatások területén. A fenti célok elérése érdekében „Beszállítói fórum – fókuszban a régió kis- és középvállalkozásai” címmel november 16-án beszállítói fórumot szerveznek a kkv-k segítésére.

Ezen tájékoztatják e cégek vezetőit és munkatársait a beszállítóvá válásban rejlő lehetőségekről, a beszállítóvá válás folyamatának egyes aspektusaival, kihívásaival. Ezek között kiemelten foglalkoznak a vállalati digitalizációval, mint a kapcsolat kialakításához legfontosabb területtel, hiszen a nagyvállalatok ebben előbbre járnak, mint a kkv-k. A fórum délelőttjén szakmai előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők, majd pódiumbeszélgetésen vehetnek részt. Délután bemutatkozó beszélgetésekkel (business to business, B2B) egyengetik az üzleti kapcsolatok, beszállítói együttműködések kialakítását és elmélyítését. A tervek szerint tíz helyi nagyvállalat – többek között a Schäffler, BMW, TEVA, EcoPro és a Semcorp – beszerzési és operatív vezetőihez foglalhatnak időpontot a kis- és középvállalkozások képviselői, és tízperces időkeretben bemutathatják vállalkozásukat.

A kkv-k digitális átállását támogató programnak köszönhetően e terület szakértői ezen a fórumon is segítik az érdeklődő kkv-k képviselőit az ADBA Scan program elvégzésében, amellyel meghatározhatják vállalkozásuk digitális érettségét. Az érdeklődők megismerkedhetnek az EDC Debrecen beszállítói programjával is, az együttműködés feltételeivel és a benne rejlő lehetőségekkel. A fórum lehetőséget teremt a Debrecenben működő vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok további fejlődéséhez, és segíti a kapcsolatteremtést és -építést. Az is cél, hogy rávilágítson azokra a piaci lehetőségekre, amelyek a város elmúlt években tapasztalható s a közeljövőben még érezhetőbbé váló, kiemelkedő gazdasági élénkülésben kínálkoznak a helyi vállalkozások számára.

Borítókép: A Debrecen Ipari Park madártávlatból (Fotó: MTI/Oláh Tibor)