Jegybanki döntés: 11,50 százalék az alapkamat

Október után ismét 75 bázisponttal 11,50 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén, amelyet a forint elmúlt hetekben látott erősödése mellett a beérkező kedvező gazdasági adatok – mint az egy számjegyű infláció – is támogatnak.

Rövid távon még erősödhet is a forint, az alapkamat pedig februárban lehet egy számjegyű

Mint megírtuk, erre a lépésre az októberi kamatcsökkentés után számítani lehetett, ennek háttere pedig, hogy a monetáris politika lazítását lehetővé teszi az infláció lassulása, a nemzetközi környezet gátat szab neki: az EKB és a Fed még nem lazított monetáris politikáján, a piac pedig hazánk esetében elvárja a magasabb hozamokat.

Nem érdemes forintgyengüléssel számolni – jegyzi meg a vg.hu cikke, ugyanis marad a magas reálkamat is, hiszen a mostani 75 bázispontos redukálás mellett, a 9,9 százalékos inflációt figyelembe véve 1,6 százalékos reálkamat adódna (pozitív reálkamat egyelőre nincs is a régióban). Mivel arra számítunk, hogy az infláció novemberben és decemberben még tovább csökken, végeredményben a reálkamat növekedni fog, azaz a következő időszakra nem érdemes forintgyengüléssel számolni – sőt még erősödhet is a magyar fizetőeszköz. Ez minden olyan termék árát kedvezően befolyásolja, ahol tényező az aktuális forintárfolyam, például az üzemanyagokét.

Az alapkamat februárban lehet újra egy számjegyű a várakozások szerint.

