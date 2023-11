Kiderült, hogyan lett az ország legolcsóbbja egy nágocsi utca

Ötezer forintos négyzetméteráron hirdettek egy lakóingatlant a Somogy vármegyében található Nágocson. A Táncsics utcai ház gyanúsan alacsony árának a Sonline.hu járt utána, helyszíni riportban számoltak be arról, hogy mit derítettek ki.

A Táncsics utcában nemrég nyolcmillióért hirdettek meg egy másik eladó házat, ami végül 6,8 millióért cserélt gazdát – árulták el a portálnak épületgépészek, akik egy nágocsi építkezésen dolgoztak. Hozzátették azt is: a lerobbant parasztházakért is tízmilliót adnak a környéken, sőt kínálnak előadásra 25–30 millióért is családi házakat Nágocson.

A szóban forgó, ötezer forintos négyzetméteráras házról elmondták: az egy szét­esőfélben lévő, bontásra ítélt épület, egy 60–70 négyzetméteres ház, ahol még döngölt padló van. A tulajdonosát, egy idős férfit a patalomi szociális otthonba szállították, és az unokák örökölték az ingatlant. Egy 920 négyzetméteres telek is tartozik hozzá,

az eladók viszont nagyot tévedtek, amikor a telek méretét is belevették a ház alapterületébe, és így hirdették meg. Az egészért ötmillió forintot kértek, így jön ki az említett ötezer forintos négyzetméterár.

– A telekméretet írták be a ház méretének, ez okozta a félreértést – derítette ki Simor Ákos polgármester, miután az országos média is élénken érdeklődött a hír után. Az viszont felháborító szerinte, hogy utánajárás nélkül vonnak le téves információkból konzekvenciákat, és emiatt degradálták a falut, mivel Nágocs sokat fejlődött az utóbbi időben – írja a Sonline.hu.

Csak egy kieső, külterületi utcában lévő, elhagyatott, lebontásra szoruló házért kérhetnek el ilyen kevés pénzt – mondta látatlanban Boldizsár Balázs, kaposvári ingatlanszakértő. Extrém olcsó ajánlatról van szó, ami nem jellemző a somogyi vidékre. A legelmaradottabb térségekben süllyedhetnek ugyan valamelyest az ingatlanárak, de még ott sincs ötezer forintos négyzetméterár, csak ha egy nagyon romos állapotú épületről van szó.

A porták kérésére utánanézett az internetes felületeken, és talált eladó nágocsi ingatlanokat nyolcmilliós vételártól egészen a 26, 29 és 35 millió forintos ajánlatig. Az olcsósági csúcstartó egyébként már nincs fent az interneten, a faluban többen úgy tudják, hogy az említett ötmillió forintos vételáron már megvették, de azóta sem lakik senki a házban.

Borítókép: Nágocs madártávlatból (Fotó: Sonline.hu/Muzslay Péter)