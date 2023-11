Megszabták az új üzemanyagárakat a kereskedők

Nem folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a héten – derült ki a Holtankoljak friss előrejelzéséből.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől már várhatóan nem változik a benzin és a gázolaj ára, így a jelenlegi nagykereskedelmi árak lesznek érvényesek. A Világgazdaság összegzése szerint a kiskereskedelmi átlagárakat tekintve az alábbi árszabásra lehet számítani a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 580 forint/liter,

gázolaj: 600 forint/liter.

A hét elején még a 95-ös benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 606 forintba került literenként. Szerdától, vagyis mától ez az előbbinél 580, az utóbbinál 600 forintra csökkent. Ez marad tehát a hét utolsó munkanapjától is. Csak összehasonlításképp: szeptember végén, éppen két hónapja, a 95-ös benzinért 662, a gázolajért 686 forintot kértek. Vagyis ez alatt az idő alatt 82 és 86 forintos áresés állt be.

Legközelebb jövő hétfőn érkezik friss információ az üzemanyagárak változásáról.

Lényegében október közepe óta csökkenő tendencia figyelhető meg a Brent típusú olaj hordónkénti árának alakulásában.

Egészen konkrétan az látszik, hogy a hordónkénti ár 80 dolláros árszinten tanyázik időnként masszívabb, lefelé tartó kilengésekkel. Így például az előző pénteken 76-77 dolláros jegyzés is volt. Most 82-83 dollár körül mozog az árszint, ami hetes bázison körülbelül stagnálást jelent. A következő hónapokban is arra lehet számítani, hogy a jegyzésárak maradnak hordónként a 80–85 dollár közötti sávban.

De ez csak az egyik fontos lába az üzemanyagárak alakulásának. A másik, Magyarországon meghatározó tényező a forint árfolyama. Ez is jól alakul, a magyar fizetőeszköz ugyanis november eleje óta erőt mutat a dollárral szemben. Akkor 362 forint fölött adták a dollárt, jelenleg 349 forintért. Az árfolyam tartósan tartja magát a 350 forintos küszöb alatt, igaz, a múlt héten kedden 345 forintnál is járt a görbe.