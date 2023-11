Olcsóbb lesz a benzin és a dízel is szerdától

Egy kisebb szünetet követően folytatódik az üzemanyagárak csökkenése Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss tájékoztatásából. Ez azért is jó hír, mert pénteken még azt jelentették be, hogy megállt az üzemanyagárak hosszú hetek óta tartó áresése – emlékeztet írásában a Világgazdaság.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szerdától újabb körös árcsökkenés lép életbe a magyar töltőállomásokon. A benzin esetében bruttó 7, a gázolajnál bruttó 6 forinttal kerül majd kevesebbe a literenkénti nagykereskedelmi ár.

Fentieket figyelembe véve az alábbi átlagárakra lehet számítani a hét közepétől a kiskereskedelemben, vagyis a kutakon:

95-ös benzin – 580 forint/liter,

gázolaj – 600 forint/liter.

Ma és holnap még a 95-ös benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 606 forintba kerül literenként. Ezt követi tehát szerdától az új, alacsonyabb ár.

Ezzel nem szakadt meg a trend, és tulajdonképpen szeptember vége óta tartós áresés tapasztalható a magyar kutakon. Ez némi meglepetés, tekintve, hogy közben kitört a palesztin–izraeli háború, amelyről előzetesen az elemzők úgy vélekedtek, hogy felhajthatja az árakat az üzemanyagpiacon. Csakhogy a prognózisra eddig rácáfolt az élet: az elmúlt bő másfél hónapban mintegy bruttó 100-100 forinttal esett a benzin és a dízel literjéért felszámolt összeg.

Csökkenő tendencia

Az előzetes várakozások azt állapították meg, hogy a magyar járműtulajdonosok is igazán örülhetnek az üzemanyagpiac aktuális helyzetének, hiszen folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg a Brent típusú olaj hordónkénti árának alakulásában. A Holtankoljak jelezte, hogy ugyan a múlt heti, tehát a hétfőtől vasárnapig tartó időszak változásának mértéke nem volt jelentős, de az olaj árának csütörtöki állapotához hasonlítva közel 5 százalékos visszaesést lehetett megfigyelni a hét elejéhez képest.

A másik meghatározó tényező az üzemanyagárak alakulásában Magyarországon a forint árfolyama. Itt is kedvező tendenciák figyelhetők meg, a magyar fizetőeszköz ugyanis erőt mutat a dollárral szemben, az előző héten például 1,5 százalékos javulást állt be. Az árfolyam most már tartósan tartja magát a 350 forintos küszöb alatt, jelenleg 347 forintért adnak egy dollárt.

Mindezek hatására az prognosztizálható, hogy tovább csökkenhet az üzemanyagár a következő héten, és a benzin után már a gázolaj átlagára is jócskán benéz a 600 forint alatti tartományba.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Dél-Magyarország/Karnok Csaba)