Nem hagyják kárba veszni az élelmiszert a magyarországi multi-élelmiszerláncok (X)

Bár a kereskedelemben az élelmiszerhulladék mintegy négy százaléka keletkezik, a veszteség minimalizálása azonban üzleti, környezetvédelmi és társadalmi szempontból is fontos cél az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) hat nemzetközi élelmiszer-kiskereskedője (az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a SPAR és a Tesco) számára. Habár többezer termékből álló árukészlettel dolgoznak, hatékony készletezési és rendelési rendszereik lehetővé teszik a napi értékesítéshez szükséges árumennyiségek előrejelzését és optimális meghatározását. Hasonló automatizált megoldások támogatják a minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági idejükhöz közeledő élelmiszerek csökkentett árú értékesítését, amivel a kereskedők és a vásárlók is jól járnak.

Minden falat számít

Sok nehéz helyzetben élő ember nem jut mindennap elegendő és minőségi élelmiszerhez, a multinacionális kiskereskedelmi láncok ezért többféle módszert is alkalmaznak arra, hogy a megmaradt élelmiszer minél nagyobb hányadát juttassák el hozzájuk, illetve hasznosítsák azt, hisz a szemétlerakóba kerülő élelmiszer esetében a megtermeléséhez szükséges víz és energia is kárba vész, miközben a hulladék feldolgozásához pluszerőforrások szükségesek, tehát a kidobott élelmiszer növeli a környezeti lábnyomot.

Fotó: SPAR

Ennek egyik eszköze a napi szintű élelmiszermentés, melynek során az el nem adott, de még fogyasztható termékeket kedvezményes áron ajánlják fel a vásárlóknak, illetve adományként a rászorulóknak. A nemzetközi élelmiszer-kiskereskedők együttműködnek az Élelmiszermentő Központtal (ÉMK), amelynek keretén belül többek között tavaly és idén is elkészítették és megosztották az élelmiszer-hulladék csökkentésére vonatkozó terveiket. Hatékonyan működő rendszereiken keresztül és többek között olyan szakértő partnerekkel együtt dolgozva, mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt vagy az Ökumenikus Segélyszervezet, évek óta célzottan és gördülékenyen juttatják el az emberi fogyasztásra alkalmas megmaradt élelmiszert a helyi közösségeknek.

Kevesebb hulladék, több adomány

Az ezután visszamaradó termékek általában állatmenhelyekre és vadasparkokba kerülnek, amelyek pedig az állatok takarmányozására sem alkalmasak, azoknak nagy részét biogázüzemben hasznosítják. Csak az megy a szemétlerakóba, ami már ezt követően sem használható fel. Az OKSZ tagjai között akad olyan cég, amelyik hosszú évek óta önkéntesen nyomon követi, méri és publikálja az élelmiszer-hulladékkal kapcsolatos adatait, és így folyamatosan csökkenteni tudja a hulladék, valamint növelni az élelmiszer-adományok arányát, példát mutatva ezzel az iparágban. Mások a fogyasztók tudatosságát igyekeznek növelni szemléletformáló kiadványokkal, weboldalakkal, információkkal, hogy a háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék is csökkenjen, és ezzel is pénzt tudjanak megtakarítani a vásárlók. A multi áruházláncok emellett olyan kezdeményezésekhez csatlakozva is felhívják a figyelmet az élelmiszer-pazarlás megelőzésére, mint az Adománykonvoj, amelyet az Élelmiszerbank indít el minden évben az élelmezési világnapon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: SPAR)