Parragh László: Indokolatlanul magas a kamatszint

– Lehet, hogy a forint szempontjából előnyös, de a vállalkozások szemszögéből más hozadéka aligha van a pozitív reálkamatnak a magyar gazdaságra nézve – fogalmazott a jegybanki kamatdöntés másnapján a Világgazdaságnak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Szerinte a forintárfolyam a hetvenöt helyett száz bázispontos kamatvágást is elviselt volna, az egy számjegyű inflációnál a kamatoknak is követniük kell ezt a csökkenést, az alapkamat is lehetne egy számjegyű. Szerinte összességében egy kiszámítható gazdasági környezet kezd kialakulni, jövünk ki a válságból, a minimálbér-megállapodások sikerrel lezárultak, amelynek egyértelmű üzenete a kiszámítható bérszínvonal. Ezáltal lendületet vehetne a fogyasztás, ráadásul a költségvetés bevételi szerkezete is fogyasztásalapú, így nagy szükség lenne a fogyasztás javulására . Szerinte ezekre az optimizmust sugalló folyamatokra egyértelműen hátrányos a pozitív reálkamat.

Az alacsony kamatszint pozitívan hatna a működési környezetre: a reálbérek növekedésére, a vállalkozások beruházási kedvének és összességében a cégek versenyképességének javítására. A mostani magas szint viszont a hitelkeresletet is visszafogja.

Az MKIK elnöke szerint sokatmondó, hogy az elmúlt hónapokban rendre túlkereslet mutatkozott a magyar államkötvények iránt. Jelezte: ez egyértelmű jele annak, hogy az állam túl magas hozam mellett dobja piacra a hosszú futamidejű kötvényeket. Ennek árát a költségvetés, a lakosság és a vállalatok együtt fizetik meg a következő öt-tíz évben. Szerinte túl gyorsan változnak a külső gazdasági körülmények, ez pedig egyértelműen felveti a gyorsreagálású monetáris politika szükségességét.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/11/parragh-laszlo-szamos