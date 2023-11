Sikeres a munkaalapú átállás

A magyar gazdaságpolitika nagy sikere, hogy segélyalapúról munkaalapú rendszerre állt át az elmúlt tizenhárom év során. Elmondható, hogy az Európai Unióban hazánkban van az egyik legmagasabb foglalkoztatási és a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta. A munkaerőpiac válságálló lett, nem törte meg az orosz–ukrán háború és az energiaválság kedvezőtlen hatása sem. Lapunk az elmúlt időszakban rendre beszámolt a foglalkoztatási mutató alakulásáról, amely tartósan 4,7 millió fő körüli szint van.

Kedvező, hogy a foglalkoztatottak számát hosszú ideje az elsődleges munkaerőpiac bővíti. Így például a legutóbb közölt, 2023 júliusa és szeptembere közötti időszakban az elsődleges hazai munkaerőpiacon a dolgozók száma éves összevetésben 13 ezer fővel, míg a külföldön dolgozóké 18 ezerrel nőtt. Mindezzel szemben a közfoglalkoztatottaké hatezerrel csökkent.

Az Európai Unióban hazánkban van az egyik legmagasabb foglalkoztatási és a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta

Az adatokból az is látszik, hogy az idei második negyedévben a nők foglalkoztatási rátája 0,7 százalékponttal, 70,5 százalékra, a férfiaké 0,2 százalékponttal, 79 százalékra emelkedett. A koronavírus-járványt követően a nők foglalkoztatása gyorsabb ütemben nőtt a férfiakénál, így a foglalkoztatási rés (a nők és a férfiak foglalkoztatási rátái­nak eltérése) 2023 második negyedévére 8,5 százalékra csökkent.

Annak ellenére, hogy a nyugdíjkorhatár növekedésének hatása 2023-ra már elenyésző volt (a nyugdíjkorhatár 2022-től kezdődően egységesen 65 év), az 55–64 évesek körében nem állt meg a foglalkoztatottság növekedése.

Sőt a ráta ebben a korcsoportban javult a legnagyobb mértékben. Egy év alatt 4,1 százalékponttal, 69,4 százalékra nőtt a mutató, amelyhez hozzájárult a nők nyugdíj melletti munkavállalása is.

Az idei második negyedévben is Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nőtt a legnagyobb mértékben (3,1 százalékponttal) a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája a múlt esztendő második negyedévéhez képest. A vármegyét hosszabb ideje a legmagasabb vagy kiemelkedő növekedés jellemzi. A kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű Nógrád és Baranya vármegyében is két százalékpont feletti volt a bővülés. A foglalkoztatottság szintje Budapestet (78,4 százalék) is megelőzve Győr-Moson-Sopron (80,2 százalék) és Komárom-Esztergom (79,5 százalék) vármegyében volt a legmagasabb, a legalacsonyabb (68,9 százalék) pedig Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy vármegyében.