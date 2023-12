Az MNB üdvözli a jegybanktörvény módosítását

Az elmúlt időszakban nemzetközi szinten is számos olyan lépést lehetett tapasztalni, amelyek a jegybanki függetlenségek szűkítése irányába mutattak. Magyarországon is egyre gyakoribbá váltak a monetáris döntéseket befolyásolni szándékozó szakmaiatlan nyilatkozatok és a jegybanki eszközök hatékonyságát korlátozó lépések. Ennek fényében is üdvözlendő a magyar jegybanktörvény aktuális módosítása – közölték.