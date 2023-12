Van még néhány hiánycikk a patikákban, így készüljön, ha nem akar ügyeletes gyógyszertárba rohangálni karácsonykor

A hiányzó patikaszerek között a szteroidos orrsprayk is megtalálhatók – adta hírül a Vaol. A Magyar Gyógyszerészeti Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, Németh Ákos vépi gyógyszerész beszámolt arról is, hogy a rendelések alapján – amit jelenleg a vépi gyógyszerész patikájában lát – csaknem százas nagyságrendűre tehető a hiánycikkek száma, azonban felhívta a figyelmet arra is, a pontos adat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál érhető el.

Megjegyezte, vannak termékek, amelyek helyettesíthetők, ezért a hiányuk nem okoz különösebb gondot.

Azonban több mint egy éve problémát jelent a fülzúgás elleni gyógyszerek beszerzése, azokból csak néha kapnak Vas vármegyében. – Vannak még diabétesz elleni termékek is, amik ugyancsak hiánycikknek számítanak, és azok sajnos nem is helyettesíthetők mással. Emellett egyes, alultápláltság miatt, felnőttek számára adható tápszerek sem elérhetők – részletezte a gyógyszerész.