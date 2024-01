Vans cipők – belépés a városi stílusba időtlen lábbelikkel

Honnan indult a sikertörténet?

Sokat elárul egy adott márkáról az az út, amit cégszinten bejárt. Napjainkban a Vans cipő online is könnyedén beszerezhető, és gyakorlatilag pár nap leforgása után már hordható is a kiszemelt modell. Ám egykor, a hatvanas években, ahogy azt fentebb már megemlítettük, helyben, kézzel készültek a lábbelik. Így kezdődött a történet, ami a deszkások, később a biciklisták, majd a sportolók hathatós közbenjárásával vált igazi sikerré. Közben a vállalat eladósodott, csődvédelem alá került, aztán minden adósságát rendezte, belépett a tőzsdére, és elismerések garmadát vívta ki.

S hogy mindez miért annyira érdekes a jelenleg megvásárolható, városi stílust képviselő cipők szempontjából? Azért, mert nem ok nélkül váltak olyanná a ma kapható lábbelik, mint amilyenek. Időtállók, s nem pusztán a megjelenésük tekintetében. Minőségi alapanyagaiknak köszönhetően hosszú éveken át szolgálhatnak mindenféle probléma nélkül. Az egyedi külső még inkább jellegzetessé varázsolja őket, s ez olyasfajta kisugárzás, amit az idő vasfoga képtelen elpusztítani. Röviden és tömören ezért annyira jó választás a márkára, illetve a benne megtestesülő trendiségre szavazni, mert mindez nem csupán egy múló ábránd, ahogy azt a lassan közel hat évtizedes múlt is hűen bizonyítja.

A tornacipő tényleg lekörözhetetlen?

Igen, ahogy ez az oldalra kattintva is jól látszik. Ami különlegesnek mondható ebben az irányzatban, hogy bár tényleg laza viseletről beszélünk, ám ez nem nélkülözi a nőies stílusjegyeket. Úgyhogy nem nevezhető ez a fajta lábbeli uniszexnek, mert nagyon is nemekre szabott jellemvonásokkal büszkélkedik.

Az egyik legkedveltebb fazon egyébként, a mindennapokban például aranyat ér az a típusú kényelem, amit képvisel. Mivel a 2023-as évben megkezdett sokszínűség folytatódik 2024-ben is, ezért a paletta minden szempontból sokszínű. Bár meg kell hagyni, hogy a hagyományos fehér, illetve fekete variációk továbbra is az élen járnak, már ami a keresettségüket illeti. Viszont a bátrabbak nyugodtan bepróbálkozhatnak a rikítóbb árnyalatokkal is, mint amilyen például a piros. A pirossal kapcsolatban amúgy is egyfajta rajongói réteg kezd kialakulni, mert sokan már tudatosan ezt a színvariációt keresik. Mondjuk az biztos, hogy így esélytelen színtelenségbe fulladni a szürke hétköznapokon.

Mit hoz a jövő?

A cipődivat sok mindent elbír, újdonságot, innovációt, viszont egy valami marad: a stílusosság. Ráadásul, ahogy arról a Vans is hűen tanúskodik, a régi, neves gyártók nemcsak a hírnevükből élnek, hanem viszik a prímet, egyúttal mutatják az irányt a többieknek. Innentől kezdve pedig baj nem lehet, lévén a márka esetében is a valódi értékek azok, amik számítanak, s amik mentén a kínálatuk formálódik még akkor is, ha teret kapnak az újdonságok is.

