A gazdaságfehérítésben nincs megállás, jövőre újabb online eszköz érkezik

Izer Norbert hangsúlyozta: a magyar adózás történetében is új korszak kezdődött, hiszen az új adófajták bevezetése vagy az adóemelések helyett a kormány a meglévő adókat szedi be egyre hatékonyabban. Aláhúzta, annak érdekében, hogy adóeltitkolók is megfizessék az államkasszát megillető közterheket, számos online eszközt vetett be a kormány, amelyek azóta másolandó modellé váltak világszerte. Az online pénztárgépek 2014 szeptemberi bevezetését követte 2015-ben az ekáer, majd 2018-ban az online számla – idézte fel.