Jakab Péter kitálalt a Partizánban, ebből balhé lesz

A Nép Pártján elnöke volt a vendége a Gulyás Márton-féle Partizán legújabb adásának. Jakab Péter a műsorban pestiesen szólva, a tőle megszokott „műmájer” formát hozta. Elhatárolódott a jobbikos múltjától, de természetesen saját magát most is fényezte, ahogy csak tudta. Odadörgölőzött a liberális oldalhoz, elmondta, hogy már az a véleménye, hogy a melegek is fogadhassanak örökbe gyereket, sőt a melegek házasságáról is megváltozott az álláspontja, majd hozzátette, Osváth Zsolt győzte meg erről őt végérvényesen:

„Megismerve, hogy Zsolt hogyan szeret, milyen szépen tud szeretni, és hogy a legnagyobb szívfájdalma, hogy nem nevelhet gyereket”