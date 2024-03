Nagy Ervin a hős, lassan szárnyakat is kap, már a nőnapon is őt fényezik

Nőnap alkalmából az egyik legnagyobb női magazin is készült, no nem erős, mindenre elszánt, kemény és határozott nők, édesanyák bemutatásával, hanem férfiak dicséretével, akik kiveszik a részüket az otthoni teendőkből: főznek, mosnak, vasalnak, és természetesen tisztába teszik a gyerekeket is, ha kell.

Nagyon szép dolgok ezek, és ma már maximálisan el is várható, hogy egy férfi a háztartásban adódó feladatok elvégzésébe is besegítsen a párjának. Azonban ez a nap a nőkről szól, a nők szeretetéről és tiszteletéről, nem pedig a férfiak magasztalásáról. A Telexnek is feltűnt ez a kis visszásság, és a maga módján szóvá is tette, azonban egy dolgot valahogy elfelejtett kiemelni. A női magazinban szereplő férfiak között csodák csodájára feltűnt Nagy Ervin is, mint csodás családapa, amit természetesen nem vonunk kétségbe egyetlen pillanatra sem.