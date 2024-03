Az öt legjobb Alain Delon-film – Rocco és fivérei + videó

Összegzés

A Rocco és fivérei drámai mozi nagyon sok tekintetben. Visconti zseniális filmet készített. Az anyai és testvéri szeretet, a szerelem, a bűn és bűnhődés. Ezek az egyenként is epikus témák mind terítékre kerülnek és a rendezőnek hála nem csak éritőlegesen, hanem elemi erővel, megragadva a szívűnket és jól megcsavarva. Az olasz realista iskola határait mindvégig feszegetve egy korszakalkotó filmet sikerült az utókor számára készíteni.

A szereplők fantasztikusak, a fiatal Delon káprázatos, tündököl a filmben, de a népszerűség útján éppen ezzel a filmmel elinduló, Nadiát alakító Annie Girardot is hozzájárul, ahhoz, hogy a Rocco és fivérei a kor egyik legnagyobb alkotásává váljon. Érdekes, hogy a Filmkép sorozatunkban korábban Jean-Paul Belmondónál tárgyalt, Vittorio De Sica által rendezett Egy asszony meg a lánya (La ciociara) című zseniális mozit is 1960-ban mutatták be. Szóval jó éve volt ez az európia filmművészetnek. A Rocco és fivérei kötelező darab minden mozit kedvelőnek, kortól függetlenül. Kihagyhatatlan alkotás.

Idővonal: A Rocco és fivérei című filmet 1960-ban mutatták be, abban az évben, amikor a szovjetek lelőttek egy U–2-es típusú amerikai kémrepülőgépet a Szovjetunió fölött. A hidegháború részeként nemzetközi politikai és médiabotrány kerekedett az esetből. Belga Kongó elnyerte függetlenségét Belgiumtól, és Kongó-Kinshasa néven önálló állammá vált, az amerikai kormány rendeletileg betiltotta a kőolaj exportját Kubába, s egyidejűleg a Kubából érkező importot is, tenger alatti telefonkábelt építettek ki Lengyelország és Dánia között, Lengyelország, Csehszlovákia, az NDK és a Szovjetunió közös jegyzékben tiltakozott a nyugatnémet militarizmus ellen, felszólítva minden nemzetet és államot arra, hogy ne engedélyezzék, hogy a Bundeswehrt nukleáris fegyverekkel lássák el, Mauritánia deklarálta függetlenségét Franciaországtól, és Ciprus is függetlenné vált Nagy-Britanniától. (Wikipédia)

A jövő héten folytatjuk időutazásunkat egy új színész filmjeinek a segítségül hívásával a mozi csodálatos világába.

Borítókép: Rocco (Alain Delon) és Nadia (Annie Girardot) a milánói dóm tetején (Forrás: Mafab.hu)