Az öt legjobb Alain Delon-film – A szamuráj + videó

Összegzés

Első látásra A szamuráj egy borongós krimi, azonban sokkal több annál. Melville fantasztikus érzékkel mutatja meg, hogy minimalista mozi milyen feszült és izgalmas tud lenni. Nem kellenek nagy robbantások, gigantikus autósüldözések a feszültséget szinte szavak nélkül is meg lehet teremteni. A film első tíz percében egy árva szó sem hangzik el, mégis érezzük a nyomasztó feszültséget. Alain Delon parádézik ebben a filmben. Mintha ráöntötték volna Costello alakját, egy igazi jutalomjátéka ez a francia sztárnak. Rendkivül jól kitalált az is, hogy a kíméletlen, érzéketlen bérgyilkosnak van egy kis madara, ami egy kicsit azt mutatja meg a nézőknek, hogy Costello is érző ember. A kismadár kalitkában van ezért a bérgyilkos szabadság iránti vágyát is megtestesíti.

A sztori tulajdonképpen pont olyan minimalista, mint maga a film, de mégis azonnal beszippantja a nézőket. A mozi klasszikus, felemelő lezárást kap és mi megsajnáljuk a hűvös, könyörtelen bérgyilkost, Costellót. Bár könnyen lehet, hogy a most is, mint mindig zseniális Alain Deon miatt alakul ki ez a szimpátia a gonosz figura iránt. Ahogy hűvös tekintettel, rezzenéstelen arccal a tükör előtt megigazítja a kalapját és felhajtja a ballonkabátja gallérját az önmagában egy stílusgyakorlat. De Delon az Delon, ilyen zsenik csak nagyon ritkán születnek. Kötelező mozi és nem csak Delon-rajongóknak.

Borítókép: A szamuráj, azaz Jeff Costello (Alain Delon), a hivatásos bérgyilkos (Fotó: Mafab.hu)