Az öt legjobb Belmondo-film – Egy asszony meg a lánya

Idővonal: Az Egy asszony meg a lánya című filmet 1960-ban mutatták be, abban az évben, amikor a szovjetek lelőttek egy U–2-es típusú amerikai kémrepülőgépet a Szovjetunió fölött. A hidegháború részeként nemzetközi politikai és médiabotrány kerekedett az esetből. Belga Kongó elnyerte függetlenségét Belgiumtól, és Kongó-Kinshasa néven önálló állammá vált, az amerikai kormány rendeletileg betiltotta a kőolaj exportját Kubába, s egyidejűleg a Kubából érkező importot is, tenger alatti telefonkábelt építettek ki Lengyelország és Dánia között, Lengyelország, Csehszlovákia, az NDK és a Szovjetunió közös jegyzékben tiltakozott a nyugatnémet militarizmus ellen, felszólítva minden nemzetet és államot arra, hogy ne engedélyezzék, hogy a Bundeswehrt nukleáris fegyverekkel lássák el, Mauritánia deklarálta függetlenségét Franciaországtól, és Ciprus is függetlenné vált Nagy-Britanniától. (Wikipédia)