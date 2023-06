Nagy Ervin nagyon mélyre süllyedt, felháborító tettére nincs bocsánat

Nagy Ervin színészről lehetett tudni, hogy nem szívleli a kormány tevékenységét, de tavaly a választások előtt az ATV-ben konkrétan el is mondta, hogy Márki-Zay Péter mögé fog állni, döntését pedig a következőképpen indokolta:

„Hogy milyen köveket fognak rám dobni ezért, nem nagyon érdekel, mert szétfeszít, hogy mindennap valami olyan méltatlanságba akadok bele, ami engem irritál állampolgárilag. […] Biztos be lehetne fülemet-farkamat húzni, csak az igazságérzetem, művészi szerepvállalásom ebben az országban arra predesztinál, hogy én ezt szóvá tegyem”.

Majd még azt is hozzácsapta a monológjához, hogy közéleti megnyilvánulásainak számos negatív következménye van a mai napig: rendszeresen esik el munkáktól miatta, de ez nem tántorítja el, szerinte ugyanis már nincs hova hátrálni. Természetesen ezek a szavak megmosolyogtatóak, hiszen ő az egyik legfoglalkoztatottabb színész, az utóbbi évek egyik legnagyobb költségvetésű filmjében játszott főszerepet, szinte állandó szereplője az RTL Klub műsorainak, és közben számos színházi munkája is van. Ráadásul büszkén feszített az antiszemita kijelentéseiről elhíresült Jobbik-vezér Gyöngyösi Márton mellett az amerikai nagykövetség által szervezett elhíresült széderesten. De mindegy is, ezt a siránkozást és liberális túlzások sorát már megszokhattuk tőle.