Nagy Ervin akarata ellenére segített egy kormánypárti szavazónak

Az új esztendő első napjainak mindig van egy különös, megmagyarázhatatlan atmoszférája. Olyan, mintha megállna az idő ezeken a napokon. A város is elcsendesedik, kevesen vannak az utcákon. Van, aki a szilveszteri buli fáradalmait igyekszik kipihenni, és van, aki csak egyszerűen rápihen az új esztendő kezdetére. Már nem 2021 van, hanem 2022, de ennek ellenére hetekig még a tavalyi dátumot írjuk mindenhova. Az agyunk nehezen áll át az új esztendőre. Ilyenkor nagyon sokan fogadalmakat tesznek, hogy ezt vagy azt nem csinálják többet, leszoknak a dohányzásról, lefogynak, életmódot váltanak vagy éppen elhatározzák, hogy az új esztendőben megvalósítják az álmaikat. Felhévizy Félix is nagy elhatározást tett szilveszter éjszakáján. Úgy döntött, hogy egészséges életmódot fog folytatni. Ebbe beletartozik egy kiadós fogyókúra és természetesen a sportolás rendszeresítése is az életében. Ennek érdekében a hírlapíró meglepte magát karácsonyra egy szobakerékpárral, amit az év első napján össze is szerelt. Voltak kisebb-nagyobb fennakadások, de végül sikerült neki üzemkész állapotba hozni az új szerzeményt, az életmódváltási tervek kulcsszereplőjét.

Felhévizy fel is pattant a nyeregbe, és lassú tempóban tíz kilométert le is tekert.

Elképesztően elfáradt, hiszen nagyon régen mozgott ennyit, de ez volt a legkisebb probléma, amivel szembe kellett néznie. A kerékpár nyerge bizony feltörte Félix hátsóját. Azonnal el is határozta, hogy valami szivaccsal kipárnázza magát, amikor legközelebb nyeregbe pattan. A kalóriaégetésen és a mozgás fontosságán túl még egy nagyon nagy haszna volt a szobakerékpár beüzemelésének. Miközben a hírlapíró szorgosan rótta a kilométereket, nézte a televíziót. A távirányító kapcsolgatása közben valami ismétlést kapott el, ahol Nagy Ervinnel beszélgettek az ATV-ben. A színművészről azt lehetett tudni, hogy baloldali érzelmű, és nem szívleli a mostani kormányt. De, amiket indokként hozott fel, az egész egyszerűen nem állja ki a valóságpróbát. A színész elmondta, hogy nagy valószínűséggel beáll a baloldal közös jelöltje, Márki-Zay Péter mögé, amit így kommentált:

„Hogy milyen köveket fognak rám dobni ezért, nem nagyon érdekel, mert szétfeszít, hogy mindennap valami olyan méltatlanságba akadok bele, ami engem irritál állampolgárilag. […] Biztos be lehetne fülemet-farkamat húzni, csak az igazságérzetem, művészi szerepvállalásom ebben az országban arra predesztinál, hogy én ezt szóvá tegyem” – fogalmazott a színész.

Ez a szokásos liberális bla-bla volt, de hozzátette, hogy közéleti megnyilvánulásainak számos negatív következménye van a mai napig: rendszeresen esik el munkáktól miatta, de ez nem tántorítja el, szerinte ugyanis már nincs hova hátrálni. Na, ezek a szavak már erősen felizgatták Felhévizyt, aki emiatt a kijelentés miatt még jobban megtekerte a kerékpárját, valószínű ezért sikerült elérnie a tíz kilométeres álomtávot mindjárt az első próbálkozásra. Felhévizynél joggal verte ki a biztosítékot Nagy Ervin monológja, ugyanis az a színész panaszkodott arra, hogy elesik munkáktól a megnyilvánulásai miatt, aki az utóbbi évek egyik legnagyobb költségvetésű filmjében játszott főszerepet, szinte állandó szereplője az RTL Klub műsorainak, és közben számos színházi munkája is van.

Nem ilyen az alulfoglalkoztatott színész ismérve. Természetesen megpróbálta emiatt sajnáltatni magát, hogy a csúnya Orbán-kormány tehet mindenről. Még szerencse, hogy vége lett az interjú ismétlésének, mert ha tovább hallgatta volna ezt a szöveget a hírlapíró, a pulzusszáma könnyen az egekbe szökött volna. De bármilyen furcsa is, gyakorlatilag Nagy Ervinnek köszönhető, hogy Felhévizy ilyen remek sportteljesítményt tudott elérni a nappalija közepén, nyakában egy törülközővel. Valamire tehát még a baloldali megmondóemberek rossz dumái is jók.

De csak módjával, vigyázzunk a pulzusszámukra!

Borítókép: Nagy Ervin a Veszélyben a magyar szinkron című, a Katona József Színházban tartott sajtótájékoztatón 2019. június 20-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

