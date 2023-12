Nagy Ervin újból nekiment Orbánnak, nem tanult Árpa Attila jobbegyeneséből

Nagy Ervin baloldali színésszel készített interjút az RTL.hu. A megmondóembert a csatorna Sztárbox című műsorában Árpa Attila a ringben kiütötte, azóta nem nagyon szólalt meg. Most azonban újult erővel támadt a miniszterelnökre. Az alákérdezős beszélgetésben érintették a színész korábbi siralmát, hogy még 2022-ben a Szia, Életem! című film főszerepét szerinte azért nem ő kapta meg, „mert kinyitotta a száját”. Ezt korábban Geszti Péter műsorában is felhozta, ahol ezt meg is beszélték a műsorvezetővel, hiszen ő volt a film producere. Illetve szóba került a Katona József Színház is.