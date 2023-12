Havas Henrik újabb mocskolódása megmutatta, hogy mi a közös benne és Nero von Schwarz kandúrban

Felhévizy a héten nagyon boldog volt. Csütörtök este ugyanis kedvenc csapata, a Fradi drámai mérkőzésen győzni tudott a 98. percben szerzett szenzációs góllal a szerb Csukaricski ellen, így nagy lépést tett a hőn áhított csoportból való továbbjutás felé. Az első játékrészben nagyon rosszul játszottak a zöld-fehérek, semmi sem jött össze a játékosoknak, a második félidő már jobban nézett ki, de még a sokat látott és tapasztalt hírlapíró sem gondolta, hogy végül sikerül a Fradinak megszerezni a nagyon fontos három pontot. Természetesen a szerencsére is szükség volt, de legfőképpen az kellett a sikerhez, hogy az utolsó utáni pillanatban is küzdjön, hajtson a csapat. Ezzel a győzelemmel sok focirajongónak szereztek örömöt a Fradi játékosai. Mint mindig, most is voltak olyanok, akik nem örültek a magyar rekordbajnok győzelmének, azonban örömteli volt látni és tapasztalni, hogy a többség gratulált és boldog volt.