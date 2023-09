Nagy Ervin Gesztinél borította a bilit, de a tartalma végül a saját fejére hullott

Erre Geszti elmesélt egy történetet, idézem szó szerint a telefonomba elmentettem a szöveget: „Az történt, hogy elkészült egy forgatókönyv, amit megszavaztak Andy Vajna korában, hogy legyen belőle film. Utána azonban változtak a szelek és a pozíciók, és az új pozícióba kerülő vezetés úgy döntött, hogy te nem játszhatod el főszerepet, a filmnek megszavazott pénz birtokában sem. Az elé a választás elé állítottak minket, hogy akkor most vagy a Nagy Ervint választjuk, vagy nem lesz film. Ott vakargattuk az állunkat, hisz volt egy stábunk, tehetséges rendezőink és forgatókönyvírónk, akik két-három éve dolgoztak ezen a filmen. És akkor meg kellett hoznunk egy döntést, hogy akkor engedjük el az Ervint, mert mi mást tehetnénk. Ezt fájt kimondani most is, mert rosszul esik szembenézni azzal, hogy ebben van egy kis gyávaság is.”

Ennyi volt, szerkesztő úr. Az a privát véleményem, hogy aki a pénzt adja egy filmhez, az bizony beleszólhat abba, hogy kit szeretne főszereplőként viszont látni a filmvásznon. Az pedig már a Nagy művész úr lelkiismeretén múlik, hogy egyik nap még fröcsögve szidja a kormányt, a másik nap pedig már tartja a markát feléjük. Hogy is van ez? És ezt még el is mondja a műsorban, kellemetlen helyzetbe hozva Gesztit több mint aljasság. Na, mindegy is, csak kikívánkozott belőlem. Most nézem, hogy milyen szépen kiöltözött szerkesztő úr, készül valahova? Nem is tartom fel sokáig, minden jót kívánok – mondta mosolyogva, meg sem várta Felhévizy válaszát, sietve eltűnt a lépcsőfordulóban.