Szégyen! Ismét magyar sikert gyaláz a baloldali gyűlöletkommandó

Újabb szenzációs magyar sikernek örülhettünk a napokban. A nagy sikerű New York-i világpremiert és a Los Angeles-i vetítéseket követően a Toronto közönségét is meghódította Koltai Lajos filmje az anyák megmentőjeként ismert világhírű magyar orvosról, Semmelweis Ignácról. A hétvégén véget ért, 19. alkalommal megrendezett torontói EU-filmfesztiválon, amely kiváló európai filmeket mutat be a kanadai közönségnek, a magyar alkotás lett a legjobb a közönség szavazatai alapján, így elnyerte a fesztivál legjobb filmjének járó díjat.

Azonban, mint ahogy a fociválogatott remek eredményének, így ennek a megsüvegelendő magyar sikerek sem mindenki örül. A nemzeti válogatott Eb-re való kijutását a baloldali gyűlöletkommandó kisebbíteni próbálta, például a Nyugati Fény nevű DK-közeli portál, a bulgáriai sorsdöntő mérkőzésről az alábbi cinikus címmel tudósított: Csak egy kínos bakinak köszönhetően jutott ki a magyar válogatott a foci-Eb-re.