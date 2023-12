Máris rangos nemzetközi filmes díjat zsebelt be a Semmelweis

A nagy sikerű New York-i világpremiert és a Los Angeles-i vetítéseket követően a Toronto közönségét is meghódította Koltai Lajos filmje az anyák megmentőjeként ismert világhírű magyar orvosról, Semmelweis Ignácról. A hétvégén véget ért, 19. alkalommal megrendezett Torontói EU Filmfesztiválon, mely kiváló európai filmeket mutat be a kanadai közönségnek,

a magyar alkotás lett a legjobb a közönség szavazatai alapján, így elnyerte a fesztivál legjobb filmjének járó díjat.

Nagy Katica, a Semmelweis női főszereplője személyesen jelen volt a bemutatón, és közönségtalálkozón is részt vett a torontói magyar főkonzulátus meghívására.

Nagy Katica (Forrás: NFI)

Az Oscar-díjra jelölt, legendás rendező-operatőr, Koltai Lajos hazai színészek legjobbjaival készítette el a nagy klasszikus filmek méltó utódját, egy különleges ember történetének magával ragadó, látványos és érzelemgazdag krónikáját.

Semmelweis Ignác doktor az az ember, aki megtalálta a saját ösvényét, és járni is tudott rajta. Minden kellemetlen tulajdonsága dacára következetesen képviselt valamit, akkor is, ha folyton akadályokba ütközött. Mániákus elhivatottsága filmvászonra kívánkozott. Kevés a követendő példa a világban, de ez biztosan az

– nyilatkozta filmje főhőséről Koltai Lajos.

A két főszereplőn, Vecsei H. Miklóson és Nagy Katicán kívül fontos szerepet kapott a filmben Gálffi László, Kovács Tamás, Lengyel Ferenc, Szűcs Nelli, Elek Ferenc, Kovács Lajos, Györgyi Anna, Csapó Attila, Znamenák István, Hajduk Károly, Simon Kornél, Mészáros Blanka és Kizlinger Lilla is.