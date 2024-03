Hatalmasat rúgtak a Tankcsapdába, mert nem úgy táncolt, ahogy ők fütyültek

Az ellenzéki térfélen lassan szokássá válik, hogy azokba a közszereplőkbe, zenészekbe, műsorvezetőkbe gonoszul belerúgnak, akik nem hajlandók az ő véleményüket szajkózni, nem hajlandók a kormányt megállás nélkül bírálni. Legutóbb Curtis járt így, mert nem ment el az ominózus influenszertüntetésre, majd Ördög Nóra is megkapta a magáét, amiért szintén kihagyta Osváth Zsolt és Pottyondy Edina nevével fémjelzett dzsemborit. Most Lukács Laciék következtek a sorban, a bűnük csak annyi volt, hogy nem intéztek kirohanást a kormány ellen. Azonnal meg is kapták a magukét.

Úgy látszik, már az a fránya rockzene sem az igazi. Sebaj, megmaradt még Koncz és Bródy, rájuk egész biztosan lehet számítani, ők mindig hajlandók egy jó kis kormányellenes fröcsögésre.

Borítókép: A Tankcsapda együttes a Partizán műsorában (Forrás: Képernyőfotó)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!