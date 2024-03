Három szombat is munkanap lehet 2025-ben a most megjelent rendelettervezet szerint – adta hírül a Világgazdaság a Kormány.hu alapján. Megjelent ugyanis a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet, és a társadalmi vitára bocsátott tervezet szerint három szombat is munkanap lenne jövőre.