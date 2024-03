Lendületesen indult a lakásbiztosítási kampány

Naponta tizenötször annyian számolják és kötik újra a lakásbiztosításukat, mint egy átlagos márciusi hónapban köszönhetően a lakásbiztosítási kampánynak – ez derül ki a Netrisk saját adatain alapuló közléséből. Várakozások feletti érdeklődést hozott tehát március első hete – közölte a biztosítás-összehasonlító portál.

„Számítottunk arra, hogy sokan már az első napokban lépnek és új lakásbiztosítást kötnek, de a több mint 15-szörös emelkedés felülmúlja a várakozásinkat. Ez a forgalom a Netrisk.hu oldalon jelentősen meghaladja az előzetes szakértői becsléseket, ráadásul az ügyfelek 65 százaléka korábban nem volt kapcsolatban az összehasonlító oldallal, azaz új érdeklődőként jelent meg. Ez is mutatja, hogy az ügyfelek többsége nyitott arra, hogy online hasonlítsa össze az elérhető ajánlatokat. Ráadásul még hátravan három hét a kampányból, amelynek során évfordulótól függetlenül újraköthetik a lakásbiztosításukat a lakástulajdonosok vagy éppen a bérelt lakásban élők. Az első hétre vonatkozó adatok alapján a Köbe és a Genertel ért el jelentős növekedést éves összevetésben. Ugyanakkor még korai mérleget vonni, hiszen jelentősen változhatnak az arányok március végéig” – idézi a közlemény Besnyő Mártont, a Netrisk ügyvezető igazgatóját.

A márciusi kampány első hetében a Netrisknél megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja 33 ezer forint volt. Ez már most átlagosan közel 25 ezer forintos megtakarítást jelent a Magyar Nemzeti Bank múlt év harmadik negyedévére vonatkozó hivatalos adataiban szereplő átlagdíjhoz képest.



Az átlagdíj a tavaly a Netrisken megkötött lakásbiztosításokhoz képest is csökkent 37 ezer forintról. Azonban ez is jelentős megtakarítás lehet azok számára, akik már előző évben is online intézték a lakásbiztosításukat, hiszen a biztosítási díjak számos szerződés szerint az éves átlagos infláció mértékével emelkedhetnek, ez pedig most majdnem 18 százalékos díjemelést jelentene.

A Netrisk adataiból az is kiderült, hogy egyre többen választják a Magyar Nemzeti Bank feltételrendszerének megfelelő, úgynevezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokat. Március első hetében a Netrisknél megkötött lakásbiztosítások majdnem negyede, 23 százaléka ilyen konstrukció volt. Szemben az egy évvel korábbi 11 százalékos aránnyal. A fogyasztóbarát lakásbiztosítások esetén 32 ezer forintos éves átlagos díj mellett újíthatták meg a meglévő lakásbiztosításukat az ügyfelek.

Besnyő Márton kiemelte, hogy a különböző biztosítók ajánlatai között lakásonként, extrém esetben akár éves 200 ezer forintos díjeltérés is tapasztalható ugyanarra a szolgáltatási tartalomra, ezért is érdemes összehasonlítani a különböző ajánlatokat.

Az első hét adataiból kiderült, hogy a megkötött lakásbiztosításoknál az ingatlan átlagos mérete 99 négyzetméter volt, a kötések több mint fele, 55 százaléka házakra szól, a budapesti ingatlanok aránya 30 százalékos, csak ingóságra pedig egyelőre a biztosítások mindössze 5,5 százaléka szól, pedig az albérletben élőknek, pontosabban a bérlőknek is érdemes figyelniük a márciusi lakásbiztosítási kampányra. Lehetőségük van arra, hogy új, az igényeiknek, a lakás és az ingóságok értékének jobban megfelelő biztosítást kössenek.

Elavult a biztosítások jó része A lakásbiztosítások megújítása azért is szükséges, mert a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tízből közel kilenc ügyfélnek a lakásbiztosítása elavult, alulbiztosított, vagyis a biztosítója egy esetleges kár esetén csak részben fizeti ki a kár összegét. Ez például azt jelenti, hogy egy három éve harmincmillió forintból felépített ingatlan mai újjáépítési ára ötvenmillió forintra emelkedett, és aki elmulasztotta ezt a változást lekövetni, az könnyen pórul járhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)