Ötvenezer vendéggel többet fogadhatnak az idei évtől a Hortobágyon

Hortobágy történetének legnagyobb idegenforgalmi beruházásának végeztével már csak néhány elemet kell megvalósítani, s akkor nyugodtan néznek az idegenforgalmi szezon elé a helyi szakemberek. Meg kell erősíteni a szekérállás és a körszín fedélszékét, változtatni a buszparkoló területén, hogy a beszerzett elektromos kisbuszt tölteni lehessen, és felújítják a csárdakertet is.

Mindezek apróbb igazítások azon a hárommilliárdos programon, amely több évi munka után az elmúlt év végén fejeződött be. Ekkora volumenű felújítást egy projektben (Hortobágy – világörökségünk a puszta) még nem végeztek a Hortobágy központjában. Ennek egyik eredménye, hogy évente ötvenezerrel több látogatónak lesz lehetősége itt vendégeskedni.

Felújították és fejlesztették a pusztai állatparkot. Megújultak az állattartó épületek, felújították a két gémű kutat, kialakították a mátai ménes négy évszakos bemutató terét, ahol egész évben sportrendezvényeket, lovasbemutatókat tarthatnak. Tíz új, turistákat szállító szekeret szereztek be, fejlesztették az infrastruktúrát és az elektromos hálózatot, korszerűsítették a belterületi utakat. Megújult a látogatóközpont, a csárdakert, a pásztormúzeum. Utóbbi új kiállítástartalommal, vetítő teremmel és sok interaktív elemmel bővült. Felfrissült, bővült a látogatóközpont kiállítása. A kilenclyukú híd környezete is visszanyerte régi képét, mellette kalandpark is épült. Több árusítópavilon áll majd a vendégek rendelkezésére a hídi vásáron, mobil színpadot és rendezvény sátrat is telepíthetnek.

Az első vendéglátási akcióra nem kellett sokat várni a puszta szerelmeseinek. Február végén télbúcsúztató, tavaszköszöntő programmal várták őket a nyitott istállók hétvégéjén. A ménesben januárban kezdődött az ellési szezon, azóta már tizenöt nóniusz csikó jött a világra, a szezon végére 40 csikónyi szaporulatot várnak az itt dolgozók. A bárányoknál meg is lehetett simogatni a jövevényeket. Az itt dolgozók éjt nappallá tettek a születésükkor, hiszen kétóránként néztek az állatokra, nehogy összekeveredjenek a gödölyék.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Molnár-Bernáth László)