Czomba Sándor: Soha ilyen alacsony nem volt az álláskeresők száma

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a foglalkoztatottság és a munkanélküliség terén 2010-ig Magyarország az utolsó harmadba tartozott Európában, most pedig az első öt-hat ország közé került a skandináv államokkal versengve.

Fontos, hogy a munkahelyek végre oda települnek az országban, ahol rendelkezésre áll a megfelelő munkaerő, ez a folyamat látható most Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden vagy Pécsett.

Czomba Sándor kitért az Ifjúsági garancia plusz programra, amely 200 milliárd forintos európai uniós forrás igénybevételével 2029-ig nyújt segítséget a 30 év alatti álláskeresőknek. Ebben a korosztályban 10 százalékos lemaradása van Magyarországnak az EU-hoz képest.

A programban alapvetően bértámogatást adnak a munkáltatóknak, ha 30 év alatti álláskeresőt vagy inaktív fiatalt foglalkoztatnak. Akár 4-6 hónapig átvállalják a bérek felét, a 60 kilométernél távolabb lakóknak 186 ezer forintig albérleti támogatást adnak, az ennél rövidebb távon ingázóknak pedig útiköltség-térítést. A mindenkori minimálbér másfélszereséig képzési támogatást és ezzel együtt útiköltség-térítést is kínálnak a jelentkezőknek – sorolta az államtitkár. Hozzátette, hogy összesen 84 ezer fiatalt kívánnak megszólítani, akik közül 55 ezer tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű, és legalább 25 ezer fiatal képzéséhez szeretnének hozzájárulni.

Czomba Sándor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt is kifejtette, hogy ma Magyarországon mintegy 120 ezer ember számít inaktívnak, közülük 40-50 ezer lehet az, aki könnyebben visszatérhet a munkaerőpiacra. Döntő többségében nyolc osztályt végzettek vagy nem rendelkeznek szakképesítéssel, akiknek pedig van valamilyen szakmája, azoknál kérdéses, hogy szüksége van-e arra a munkáltatóknak. Ezért is fontos, hogy a képzési, továbbképzési programokat az inaktívak számára is biztosítják, hogy akik ténylegesen dolgozni akarnak, azoknak meglegyen erre a lehetősége – mondta az államtitkár.