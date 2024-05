Lépések, melyek elősegítették az adócsökkentéseket

Külön fejezetet szentel a kormány 2028-ig szóló konvergenciaprogramja az adóelkerülés csökkentésére hozott intézkedéseknek. A dokumentum rámutat arra, hogy az „adóeljárás területének kiemelten fontos célja az adómorál erősítése, az adózók és az adóhatóság kapcsolatának javítása, az együttműködés, az önkéntes jogkövetés ösztönzése”. Mindezek érdekében az elmúlt években átalakította a kormány az adóhatóságot, és több olyan intézkedés valósított meg, amely erősítette a szervezet szolgáltató jellegét, és támogatta az ügyfélközpontúvá válását.

Az első lépésnek az eSZJA rendszer bevezetése tekinthető, amelynek segítségével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már több mint ötmillió magánszemélynek készíti el az adóbevallás-tervezetét.

Ezzel lényegében az adózók többségénél átvállalja a hivatal a személyi jövedelemadó bevallásával járó adminisztrációs terheket. A NAV 2019-ben az egyéni vállalkozóknak első alkalommal készítette el a bevallástervezetet, és a viszonylag jól definiálható kört érintő jövedéki adó kapcsán is elérhetővé vált ez a lehetőség.

Az eSZJA rendszer bevezetésével megszerzett tapasztalatok és a különböző adatszolgáltatások fokozatos integrációjával az adóhatóság egyre szélesebb körben és több adónem esetében képessé válhat a bevallások elkészítésére. Ennek megfelelően, az online számla adatszolgáltatás kiterjesztésével 2024-től elindult az áfa-bevallás-tervezetek adóhatóság általi kiajánlása (e-áfa).

„A rendszer számos funkcióval segíti az adózókat az adókötelezettségük elektronikus és pontos teljesítésében, csökkenti az adminisztrációt, és kiszolgálja az adózói ügyviteli rendszerek adatigényét” – írja a dokumentum.

Mindezek mellett további rövid távú kormányzati célkitűzés a papíralapú nyugtaadás alkalmazásának minimalizálását célzó elektronikus nyugtaadásra való áttérés (e-nyugta), ami együtt jár a nyugtaadat-szolgáltatás bevezetésével és az online pénztárgéprendszer megújításával.

Az elemzés kiemeli, hogy Magyarország továbbra is elkötelezetten részt vesz az agresszív adóelkerülés elleni nemzetközi küzdelemben. Az Európai Unió adóelkerülés elleni irányelve előírásainak megfelelően hazánk 2018-ban módosította az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályokat, 2019-től pedig irányelvben előírt kamatlevonhatósági korlát szabályát is bevezette. Ezt követően az irányelv többi rendelkezését is átvettük.