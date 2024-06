Elindultak a nyári leértékelések

Az olyan páros években, amikor egyszerre van olimpia és labdarúgó Eb a gyártók és kiskereskedők az eseményekkel komoly promóciós kampányokat indítanak a nyári leértékelések indításához. Most azonban korántsem érzékelhető ez annyira, mint korábban. A boltosok arról számoltak be lapunknak, hogy a korábbi évekhez képest most kevesebb a beszállítás, lassabb az áru forgása és a korábban megszokotthoz képest a tulajdonosok kisebb akciókat indítottak a nyári szezonra – annak ellenére, hogy a szektorban lassul élénkülés tapasztalható – írta a Világgazdaság.

Nagy kérdés, hogy lesz-e ekkora leárazás nyáron is (Fotó: Huszár Márk)

Ami külön meglepő, hogy a sportboltok sem olyan aktívak, mint korábban, pedig az olimpia és a Eb ideje alatt sok újdonságot szoktak bevezetni, így a kifutó modelleket, kifutó sportszereket leértékelik, teret engedve az újaknak.

Az is meglepő, hogy a ruházati piacon egyetlen említésre méltó dolog történt, ez pedig a Primark megjelenése volt. Ám az újdonság varázsa lassan elül, a bolt belezökken a hétköznapokba.

Az online webáruházak sem erőltetik meg magukat, kizárólag az áruházak márkájának karbantartását segítő akciók és promóciók futnak. Ez persze nem véletlen, ezen a területen az új, vagy viszonylag új szereplők között erős verseny alakult ki. A sors fura fintora, hogy mindeközben a teljes kiskereskedelmi forgalomban a webes értékesítés aránya csökkenő trendet mutat, a boltok kampányai nem a piac tágítását idézték elő.

A statisztikai hivatal adatait górcső alá véve a szektor elmúlt 6-8 hónapos teljesítménye (számokban értve) nagyon hasonlít a 2008-as pénzügyi válságot követő évben kibontakozott visszaeséshez. A fogyasztás, azon belül pedig a kiskereskedelmi forgalom rendkívül hullámzó adatokat mutatott. Most azonban – és ebben eltérnek a számok az akkoriaktól – stabil felfelé mutató görbét látni, csak az egyes kisebb árucsoportoknál mutatkozik meg a hektikusság.

Vagyis az adatok pont azt mutatják, hogy ha valamikor, akkor most érdemes a szektorban marketing eszközöket alkalmazni, mert közép- és hosszú távon kifizetődő lehet.

Más kérdés, hogy az adatok azt is mutatják, hogy a kiskereskedelemben a boltosoknak elfogyott a tartalékuk, sokkal kevesebb pénzügyi erőforrás (vagy a korábbiaknál drágább likviditást finanszírozó eszköz) áll rendelkezésre az akciózáshoz, vagyis például a nyári leértékelésekhez. Nem titok, hogy az árkedvezményeket, akciókat, leértékeléseket a bolt a saját árrésének terhére finanszírozza.

Minél nagyobb a forgalom, annál nagyobb a megszerezhető árrés, minél nagyobb bevétel származik az árrésből, annál könnyebben mond le a boltos az extra profitjáról a forgókészlet forgási sebességének gyorsításához, vagyis annál többet és annál nagyobb mértékben képes akciózni.

Ám az, hogy ennyire nincs szem előtt a nyári leértékelés, az most függ attól is, hogy a tanév zárása egy héttel csúszott. Az akciókat pedig a boltosok a tanévzárásra szokták időzíteni. Borítékolható tehát, hogy a következő egy-két hétben beindul a piacon az akciózás, kérdés azonban, hogy mennyire lesz intenzív.