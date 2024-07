Leolvadt a Ryanair profitja

Felére csökkent a Ryanair nyeresége a 2025-ös üzleti évének első negyedében: a 360 millió euróra olvadt profit ellenére az ír fapados légitársaság forgalmi oldalon 10 százalékos bővülésről számolt be a hétfő reggel közzétett gyorsjelentésében – írta a Világgazdaság.

A légitársaság 55,5 millió utast szállított, ugyanakkor járatainak kihasználtsága egy százalékponttal, 94 százalékosra mérséklődött. Igaz, ezzel a riválisok is elégedettek lennének. A Michael O’Leary vezette társaság bevétele azonban, ha csak 1 százalékkal is, de visszaesett, 3,63 milliárd euróra. Ezért a légitársaság indoklása szerint több, rajtuk kívülálló tényező is felelős.

Egyrészt a húsvét az idén az előző negyedév számait szidolozta, másrészt a Ryanair udvari repülőgép-ellátója,

a Boeing nem tudott és vélhetően a jövőben sem tud a szerződött ütemben eleget tenni a szállítási menetrendben foglaltaknak, mivel az egyik Alaska Airlines-járat vészkijárati ajtajának január eleji leszakadását követő vizsgálatsorozat mellékhatásaként visszaesett a termelése.

A Ryanairnek 2018 óta gondjai vannak a Boeinggel, ennek ellenére nem kívánnak változtatni a flottájuk összetételén, azaz az Airbusszal mint alternatívával csak a szokásos fenyegetések szintjén számolnak. A Boeing a Ryanair türelmét és hűségét természetesen kompenzálja, ennek a mértékét a felek nem hozzák nyilvánosságra. A Ryanair-csoport flottája jelenleg 594 darabos, a Boeing húszrepülős lemaradásban van a szállításaival.

A harmadik és egyben leghúzósabb tényező, amely miatt a bevétel és a profit is olvadt, a jegyárak drasztikus csökkenése. A júniussal zárult negyedévben egy-egy utasuk átlagosan 41,93 eurót fizetett a jegyéért, amit tavaly ilyenkor még 49,07 euróért válthatott meg.

Miközben a jegyárak csökkennek, a cégcsoport kiadásai 11 százalékkal, 3,26 milliárd euróra növekedtek. A pilótákkal és személyzettel kötött munkabéke jócskán megnövelte a kiadásokat (plusz 25 százalék, 448 millió euró), míg a cég a kerozinszámlán a fedezeti ügyletei révén spórolni tudott.

A kettő eredője azonban így is felfelé kerekítette az üzemeltetési költségeket.

Michael O’Leary az eredmények ismertetésekor közleményében emlékeztetett, hogy a június második felében az európai légtérben eluralkodott káosz kiváltó okait, nevezetesen a légiirányítás szűk keresztmetszetét és működési anomáliáit sürgősen orvosolni kell, mert a helyzet tarthatatlan.

